بانوان مبلغ برای مبارزه با آسیب ها نیازمند شناخت مشکلات جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان قبل از یکشنبه در کارگاه آموزش عفاف و حجاب با موضوع فرق و مذاهب ویژه بانوان در مشهد اظهارکرد: بانوان مبلغ باید با تجهیز شدن به سلاح علم و دانش مطابق با فناوری های روز برای پاسخگویی به سئولات جوانان در زمینه های مختلف از جمله دشمن شناسی آماده باشند.

وی افزود: امروز که دهه چهارم انقلاب را می گذاریم احساس می شود که اگر بخواهیم راهبردهای کلان فرهنگ سازانه را پیگیری کنیم بایستی با یک شیب تندی به فعال سازی زنان در عرصه فرهنگی اقدام کنیم.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم مرد دشمن شناس داشته باشیم باید مادران و همسران صمیمی، پر تلاش و عاشق تربیت کرده باشیم چرا که این نسل می تواند در نقش مادری به عنوان مربی و در نقش همسر تکمیل کننده و پشتیبان مردان در انجام وظائفشان باشند.

وی با اشاره به رسالت بزرگ زنان مبلغ به عنوان اقشارتاثیر گذار افزود: بانوان مبلغ که سالیان عمرشان را صرف آشنایی با ادبیات دینی و فرهنگ اسلامی کرده اند بایستی با صلابت در این عرصه تلاش کرده و مسئولیت اجتماعی خویش را در جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به تبلیغ به عنوان ابزاری کار آمد و موثر در فرهنگ سازی اجتماعی اظهارکرد: تبلیغ موثر در فرهنگ سازی چند ویژگی دارد که استمرار و تداوم در انجام وظیفه، تقوا، شهادت و شجاعت در راه انجام کار و عدم سازش کاری و صبر و تحمل از آن جمله است.

وی با بیان اینکه تبلیغ همیشه با سخنرانی حاصل نمی شود، بلکه مبلغ با عمل می تواند حق را از خرافات جدا کند، افزود: سرمایه یک مبلغ فرهنگ دینی است که با تمام وجودش آن را آموخته است.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری برای تبلیغ و توسعه ترویج دین برای مخاطبان دانش آموزان اظهارکرد: ترویج و گسترش دین توسط مبلغان باید از مدارس شروع شده و در مساجد ادامه پیدا کند.