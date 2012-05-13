کشته شدن 10 عضو القاعده/ربایش ناکام سفیر بلغارستان در صنعاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت دفاع یمن با صدور بیانیه ای از کشته شدن 10 نفر از عناصر القاعده در 2 حمله جنگنده های آمریکایی به شمال این کشور خبر داد.

در این بیانیه آمده است: در یکی از این حملات که در روستای "حریب" رخ داد 2 خودرو تخریب شد و 6 نفر از عناصر القاعده کشته شدند. در حمله دوم نیز یک خودرو وابسته به القاعده در منطقه "الحصون" در شمال شرق یمن هدف قرار گرفت که به کشته شدن 4 نفر از عناصر القاعده منجر شد.

از سوی دیگر یک منبع یمنی گزارش داد که سفیر بلغارستان در صنعاء از یک عملیات ربایش توسط افراد مسلح ناشناس نجات یافته است.

خودروی این سفیر که به همراه خانواده خود در خیابان الجزایر در نزدیکی یکی از مراکز تجاری در حرکت بود توسط افراد مسلح متوقف شد. افراد مسلح ناشناس سعی داشتند با شکستن پنجره های خودرو به هدف خود در ربودن سفیر دست یابند که با دخالت عابران پیاده این عملیات به سرانجام نرسید.

تلاش برای ربودن سفیر بلغارستان پس از آن صورت می گیرد که القاعده اخیرا تهدید کرده به سفارتخانه های خارجی در صنعاء یورش خواهد برد.

وزارت کشور یمن در این رابطه تدابیر امنیتی خود را در اطراف مقر هیئت های دیپلماتیک و شرکت های خارجی در این کشور افزایش داده است.