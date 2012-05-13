دکتر فرشید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:علل گوناگونی در ایجاد کمخونی کودک موثر هستند که فاکتور تغذیه نامناسب، در صدر علل این بیماری قرار دارد.
وی بیان کرد: سایر عوامل اعم از ژنتیک، مصرف دارو، علل شیمیایی و خونریزیها، در ردیف بعدی شناخته شدهاند.
صادقی اظهار داشت: بیماری کمخونی در انواع متفاوتی شامل کمخونی فقر آهن، کمبود اسید فولیک و B12خود را نشان میدهد که گونه فقر آهن، دو میلیارد نفر را با درجات گوناگون در سراسر دنیا درگیر کرده است.
این متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: آنمی فقر آهن در اثر تغذیه نامناسب کودک به وجود میآید وعلاوه بر تاثیر مؤلفه تغذیه، گاهی ورود مواد مغذی به بدن کامل است و جذب ناکافی، سبب ایجاد آنمی میشود.
صادقی افزود: خونریزی در ادرار و مدفوع کودک، بیماریهای دستگاه گوارش، برخی داروها و نیز عفونتهای انگلی مانند "ژیاردیا" که در استان ما بسیار شایع است، مواردی هستند که ابتلا به کمخونی را بسیار افزایش میدهند.
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