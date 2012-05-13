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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

با کارگردانی رضا ثروتی/

ایرانشهر میزبان "مکبث" و "عجایب‌المخلوقات" می‌شود

ایرانشهر میزبان "مکبث" و "عجایب‌المخلوقات" می‌شود

نمایش‌های "مکبث" و "عجایب‌المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی از چهار خردادماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مکبث" عنوان اولین اثر نمایشی به دراماتورژی و کارگردانی رضا ثروتی است که از اوایل خرداد ماه ساعت 18:30 در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود. در این اثر نمایشی که از برگزیدگان مردمی و هیات داوران بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجراست بابک حمیدیان، مرتضی اسماعیل کاشی، بهروز کاظمی، اصغر پیران و مهدی محمدی به عنوان بازیگر حضور خواهند داشت.

شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، بامداد افشار به عنوان سازنده موسیقی و افکت، رضا بهجت طراح نور، مرتضی اتابکی طراح پوستر و بروشور و نورالدین حیدری ماهر به‌عنوان مدیر تولید و برنامه‌ریز دیگر عواملی هستند که در نمایش "مکبث" حضور دارند.

"المخلوقات" هم عنوان دومین نمایشی است که به نویسندگی، طراحی و کارگردانی رضا ثروتی از 4 خرداد ماه با بازی (به ترتیب حروف الفبا) مرتضی اسماعیل کاشی، علیرضا باقری، مجید بهرامی، پانته‌آ پناهی‌ها، اصغر پیران، بیژن سراجی، یاسر خاسب، سینا رازانی، شیما میرحمیدی، فرزین نوبرانی ساعت 20:30 در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه خواهد رفت.

در این اثر نمایشی که بعد از مدت‌ها توقف در اجرا به خاطر درمان بیماری هنرمند جوان تئاتر ایران مجید بهرامی به صحنه خواهد رفت، رضا ثروتی به عنوان طراح صحنه ، شیما میر حمیدی طراح لباس و آکسسوار، بامداد افشار، هادی ثابت و پدرام حاج باشی به عنوان طراح موسیقی و صدا، مرتضی اتابکی به عنوان طراح پوستر و بروشور، رضا بهجت به عنوان طراح نور و نورالدین حیدری ماهر به عنوان مدیر تولید و برنامه حضور خواهند داشت.
کد مطلب 1601103

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