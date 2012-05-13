بودجه 91 شهرداری اردبیل به هزار میلیارد رسید/ اجرای 160 طرح شهری

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از هزار میلیارد ریال از این بودجه محقق شود.

وی افزود: از محل این بودجه 160 پروژه عمرانی و خدماتی اجرا خواهد شد و تلاش می شود با همکاری سایر دستگاهها 70 درصد بودجه تعیین شده جذب شود.

پل ارجستان خرداد ماه افتتاح می شود



این مسئول بهره برداری از پل زیر گذر ارجستان، اصلاح زیر گذر حسن آباد و نورپردازی این پلها را از جمله طرحهای مهم شهرداری عنوان کرد و افزود: احداث و ساماندهی پل ارجستان تا یک هفته دیگر به پایان رسیده و خرداد ماه امسال افتتاح می شود.

شهردار اردبیل همچنین از تعریض پل یاقوت و رودخانه بالخلو چای با صرف اعتبار 500 میلیارد ریال خبر داد و عنوان کرد: امسال در هدایت آبهای سطحی در محورهای پاسگاه آراز علی، کمربندی دوم، کارشناسان و شهرک گلستان با استفاده از احداث کانالهای سنگی اقدامات موثری انجام داده می شود.

آبهای سطحی اردبیل جمع آوری می شوند



بدری افزود: برای جمع آوری آبهای سطحی این محلات و هدایت به طرف بالخلو چای و هدایت آبهای سطحی شهرک سینا به سمت کانال راه انزاب بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این مسئول با بیان اینکه امسال همه طرحهای پنج ساله به اتمام خواهد رسید بیان کرد: برای روان سازی کارها سیستم الکترونیک شهرسازی در اردبیل راه اندازی خواهد شد و برای نخستین بار این کار در دو منطقه اردبیل ایجاد می شود.

شهردار اردبیل آسفالت معابر و کوچه ها را از مهمترین برنامه های شهرداری عنوان و اعلام کرد: امسال 250 هزار تن آسفالت در محلات مختلف اردبیل تولید و پخش می شود و اولویت با محلاتی است که افراد ساکن در آنها با پرداخت بخش ناچیزی از هزینه آسفالت به شهرداری کمک کنند.

تولید آسفالت نسبت به نیاز اردبیل کم است



وی با بیان اینکه کارخانه آسفالت اردبیل روزانه یک هزار و 600 تن آسفالت تولید می کند، افزود: نیاز ما به آسفالت بیشتر از این میزان تولیدی است ولی سعی می شود مشکل خاصی ایجاد نشود.

بدری از فعالیت 20 پیمانکار در بخش آسفالت شهر اردبیل خبر داد و خواستار همکاری مردم در حفظ و نگهداری آسفالت محلات خود شد.

وی از افتتاح پروژه ولایت از سمت خیابان دانشگاه و میدان ایثار در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: فاز بعدی این طرح از شوراسنتر به سمت شورابیل و بیمارستان ایثار در حال آماده سازی است.