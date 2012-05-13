حرمت شکنان ساحت ائمه مسلمان نیستند/ ضرورت برخوردمناسب با حرمت شکنان

حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه اهل بیت که مصداق بارز آن ائمه هستند مورد احترام همه مذاهب اسلامی‌اند بیان کرد: اگر ما بحث ولایت ائمه را گنار بگذاریم تمامی مذاهب اسلامی به محبت اهل بیت اعتقاد دارند.



وی ادامه داد: اگر کسی از دیگر مذاهب به محبت اهل بیت اعتقاد نداشته باشند قاعدتا شخص کج فطرتی است که حتی باورهای دینی خود را درک نکرده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه بحث احترام به اهل بیت بحث اسلامی و دینی است ابراز کرد: اگر ما خواستار آن باشیم که فارغ از مذهب و دین به اهل بیت نگاه کنیم در واقع اهل بیت سرمایه ایران هستند.



وی ادامه داد: ما به عنوان ایرانی و به عنوان یک علاقمند به ایران باید به اهل بیت احترام بگذاریم زیرا کشور و خاک و همه چیز ما با اهل بیت عجین شده است.



علیدوست تاکید کرد: کسی که مسلمان و شیعه نباشد اما ایرانی است احترام به ملت اقتضاء دارد که به اهل بیت احترام بگذارد.



احترام غیر مسلمان ها به ائمه



وی افزود: جدای از دین و مذهب و فارغ از ایرانی بودن، اهل بیت (ع) را انسانهای غیر مسلمان و غیر ایرانی، با عنوان انسانهایی مصلح و حکیم و عاقل می‌دانند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم احترام به حکمت، علم و انسانیت و اندیشه باز هم اقتضاء می‌کند به اهل بیت احترام بگذاریم.



وی تاکید کرد: ‌کسی که به ساحت قدسی و قابل احترام اهل بیت بی‌حرمتی می‌کند نه مسلمان، نه شیعه، نه ایرانی و نه حتی علاقمند به حکمت است.



علیدوست گفت:اگر کسی از برخی مسائل ناراحت است توهین به اهل بیت و ائمه نوعی پلشتی از سوی این فرد است و باید با اینگونه بی‌حرمتی‌ها برخورد مناسب صورت گیرد.