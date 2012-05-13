به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: هدف اصلی دشمن از جنگ فرهنگی بر علیه جمهوری اسلامی، نابودی بنیان خانواده ها است.

سردار محمد غفاری دومین جشنواره کوثر همزمان با میلاد حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: با توجه به اینکه زنان رکن سازنده یک خانواده محسوب می شوند، تلاش دشمنان در جنگ فرهنگی بر علیه ایران اسلامی، معطوف به منحرف کردن زنان و مادران جامعه می شود.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایجاد 2هزار و 500فرقه ضاله در 25 سال گذشته از سوی دشمنان اسلام، گفت: دشمنان درصدد هستند تا از طریق این فرقه ها، به تغییر شیوه زندگی و نگرش اخلاقی زنان در جامعه پرداخته و با تبدیل زن به عنصر ابزاری، خانواده و در نهایت اجتماع را به اضمحلال بکشانند.

اوج فضیلت زهرای اطهر(س) در ولایت مداری ایشان نهفته است

یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه حضرت زهرا(س) همسر ولایت و مادر امامت محسوب می شود، ادامه داد: اوج فضیلت زهرای اطهر(س) در ولایت مداری ایشان نهفته است.

رجبی دوانی فاطمه‌زهرا(س) را الگوی عملی زن مسلمان در رفتارهای فردی و اجتماعی دانست و گفت: زن مسلمان برای کسب سعادت دنیا و آخرت، باید ایشان را الگوی خود قرارداده و با پذیرش ولایت فقیه که در ادامه ولایت امامان معصوم قرار دارد، دین خود را به اسلام ادا کنند.

تولید زعفران امسال مطلوب پیش بینی می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران استان خراسان رضوی گفت: با توجه وضعیت مناسب شرایط آب و هوا در سال جاری، پیش بینی می شود وضعیت تولید امسال مطلوب تر باشد.

غلامرضا میری در خصوص وضعیت بازار اظهار داشت: نوسانات شدید قیمت زعفران در بازار و عدم حمایت از واحدهای بسته بندی زعفران که طی سالیان متمادی توانستد با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال محصولات را بسته بندی و در بازار عرضه نمایند باعث شده که عده ای سود جو اقدام به بسته بندی زعفران تقلبی و فاقد کیفیت کنند و با عرضه آن به مصرف کنندگان باعث حذف واحدهای پروانه دار از بازار شده اند.

وی ادامه داد:افزایش قیمت حامل های انرژی، تعرفه بیمه و همچنین افزایش واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب باعث کاهش درآمد واحدهای صنفی پروانه دار گردیده است و در مقابل این کاهش، هر ساله سازمان امور مالیاتی با افزایش 10 تا 20 درصدی مالیات نسبت به سال های گذشته مشکلات ما را افزایش می دهد.

وی در خصوص وضعیت صادرات اظهار داشت: نوسانات قیمت ارز و زعفران باعث شده است تا وضعیت صادرات زعفران با مشکل روبه رو شود.

جذب22 هزار برگ سند تاریخی به مرکز اسناد آستان قدس رضوی

سرپرست گروه اسناد سازمان آستان قدس رضوی گفت: تعداد21 هزارو686 برگ سند نفیس مکتوب ازدوره صفویه تا قاجاریه شامل احکام و فرامین، مصالحه نامه، اجاره نامه، استشهادنامه، وقف نامه، وصیت نامه، عقد نامه ازدواج، اعلامیه، اسناد حسابداری جذب گنجینه اسناد آستان قدس رضوی شد.

علی سوزنچی کاشانی اظهار کرد: 17 هزار برگ ازاین مجموعه ارزشمند مربوط به تشکیلات اداری حکومت مرکزی ایران نظیر صورتهای جمع وخرج ، کتابچه های دستور العمل دیوانی( مربوط به ولایات ایران دردوره قاجاریه بین سالهای 1267 تا 1317 ق) است.

وی با بیان اینکه این اسناد سیستم اداری و دیوانی دوره قاجاریه و دریافت و پرداخت هزینه ها و مواجب به افراد را نشان می دهد و از اهمیت فوق العاده تاریخی برخورداراست، افزود: احکام وفرامین پادشاهان ازجمله فرمان های شاه سلطان حسین صفوی، نادرشاه افشار، آقامحمد خان، محمدشاه ، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار را بخش دیگری ازاین اسناد فوق العاده نفیس تشکیل می دهند.

سه طرح آبرسانی به شهرمرزی سرخس به بهره برداری رسید

همزمان با یکصدومین سفرهیئت دولت به خراسان رضوی سه طرح آبرسانی به شهرمرزی سرخس با حضورسید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری طی آیینی به بهره برداری رسید.

بهره برداری ازمخزن پنج هزارمتر مکعبی، آبرسانی به شهرک باهنرو اصلاح و توسعه مسکن مهرازجمله این طرحها است.

وزیر دادگستری گفت: سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان ها وشهرستانهای مختلف کشور از افتخارات دولت های نهم و دهم است.

مرتضی بختیاری اظهارداشت: دولت برای اجرای سه پروژه مذکور 16 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی ،استانی و خشکسالی سرمایه گذاری کرده است.