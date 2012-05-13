آب شرب برخی روستاهای گچساران غیربهداشتی است

سامان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نمونه ‌برداری‌های میکروبی از آب شرب روستاهای این شهرستان 81 درصد نمونه ها نامطلوب بوده است.

وی عنوان کرد: در بررسی وضعیت آب شرب این روستاها در سال 90، افزون بر 41 هزارمورد کلرزنی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: تنها 47 درصد این کلرزنی‌ها مطلوب بوده است و 53 درصد کلرزنی‌ها نامطلوب گزارش شده‌ است.

مرادی، نمونه برداریهای انجام شده از آب شرب شهر گچساران را افزون بر 267 مورد عنوان کرد و افزود: در سال 90 افزون بر سه هزار و 903 مورد کلرزنی آب‌ شرب شهری در گچساران صورت گرفته که 90 درصد مطلوب بوده و 10 درصد نامطلوب بوده است.

کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان گچساران بیان کرد: در بررسیهای به عمل آمده، آب شرب گچساران 97 درصد مطلوب و 37 درصد نامطلوب بوده است.

مرادی تصریح کرد: مسئولان ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی برای تأمین آب شرب مردم توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه استاندارد کشوری در زمینه مطلوب بودن آب شرب 95 درصد است، اظهار داشت: انتقال انواع بیماری‌های ویروسی و میکروبی از طریق آب شرب آلوده انجام می گیرد.

وی یادآور شد: طبق قانون، کنترل کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیر تا مصرف به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.