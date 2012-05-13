گردش مالی 75 میلیارد تومانی در شرکتی که مدیرعاملش خواب بود

به گزارش خبرنگار مهر، آقای "د" مدیرعامل شرکت الیت انزلی عصر امروز در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در دفاع از کیفرخواست قرائت شده خطاب به قاضی دادگاه گفت: من بیگناهم.

وی افزود: من در شرکت آریا ترخیص کار بودم و به علت سرعت عملم از من خوششان آمد و من را به انزلی منتقل کردند. یک روز آقای "ب" که دوست من بود به من گفت: می خواهیم برای واردات چوب از منطقه نزلی اقدام کنیم. آنها اسم شرکت را الیت گذاشتند تا با اسم خارجی با توجه به تحریمها مشکل نداشته باشیم.

بعدش رفتند کلی لوازم برای دفتر در مجتمع ونوس بندر انزلی خریدند که هنوز یخچال دفتر روشن نشده است.

متهم پرونده گفت: رفتند با امضای من کلی سیاهه و فاکتور ثبت کردند. خانم "ز" می گفت من مدارک را می دادم به آقای ش و یک ساعته تحویل می گرفتم. به خدا نه من دخالتی داشتم نه دسته چکی داشتم و هیچ حقوقی هم نگرفتم. دستم را روی قرآن می گذارم که خبر نداشتم.

مدیرعامل شرکت الیت گفت: یک روز ما را بردند اهواز برای همایش وقتی کارخانه را دیدم دهانم باز ماند. من حتی یک نقطه برای این شرکت کار انجام ندادم. ولی هم مدیرعامل بودم و هم رئیس هیئت مدیره.

قاضی گفت: آیا این شرکت در این پرونده مسئول است یا نه؟

متهم گفت: 8 ماه زندان بودم. بچه 8 ساله من فکر می کرد من مردم. ولی مقصر من نیستم هر چند شرکت متهم است.

فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کشورهای خارجی که می خواهند ایران را تحریم کنند که با اسم الیت گول نمی خوردند. همچنین مدیران شرکت الیت آگاهانه همکاری داشتند.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من از خانواده مذهبی است و تنها کارش ترخیص کار بوده است. ایشان می گوید تمام مسئله من از دوستی من با آقای "ب" بوده است. الان تمام اموال خانواده موکلم روی هوا رفته و موکلم گفته اگر امضای من جایی درج شده است مطمئن باشید جعل شده است. آیا موکل من می دانسته این جرم دارد در شرکت رخ می دهد و ساکت باشد در حالی که این عقلانی نیست. موکل نمی دانسته کجا به نام شرکت حساب باز شده است.

قاضی گفت: آیا هیئت مدیره مسئول 75 میلیارد گردش مالی است؟

وکیل گفت: اینها همه اسم است و هیئت مدیره وجود خارجی نداشته است. هیچ اختیار و عملکردی نداشتند. موکل من اصلا نیاز مالی هم نداشته است. فقط بر حسب اعتمادی که داشته این حرکت را انجام داده است. وقتی موکلم در یک همایشی در شرکت آریا حضور داشته با دیدن امام جمعه و استاندار در این مراسم قطعا اعتماد کرده است.

متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: در بانک تات و سرمایه و مسکن بی حساب برای ما حساب بازکردند. این را پیگیری کنید. من دسته چکها را امضا نکردم.

در انتها وکیل متهم گفت: از دادگاه تقاضا دارم حکم برائت موکلم را بصادر کند.