به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، احمد ابو الغيط وزيرامور خارجه مصراعلام كرد قاهره خواهان عقب نشيني كامل نيروهاي اسراييلي از غزه پيش از استقرار نيروهاي مصري در خط مرزي نوار غزه است.

اين درخواست مصر امضاي توافقنامه با اسراييل را در 10 ماه فوريه به تعويق خواهد انداخت.



براساس اين توافقنامه، مصر نيرويي از گارد حفاظت از مرزها، متشكل از يكهزار و 500 نظامي را در مرز نوارغزه با صحراي سينا مستقرخواهد كرد كه در راستاي اجراي موفقيت آميز طرح عقب نشيني نظاميان اسراييلي خواهد بود.



ابو الغيط افزود: گفتگوها و مشورت ها همچنان در مرحله تدوين قوانين حضور نظاميان مصر در مرزهاي نوارغزه و خروج نظاميان اسراييلي از مناطق فلسطيني قرار دارد.



وزير امورخارجه مصر تاكيد كرد : بايد نظاميان اسراييلي از گذرگاه مرزي صلاح الدين (فلادلفيا) پيش از حضور نظامي مصردراين مناطق عقب نشيني كنند.



لازم به ذكر است موضوع نحوه استقرار نيروهاي مصري در مرز نوار غزه، در كميته نظامي مصر و اسراييل به رياست عاموس جلعاد هماهنگ كننده امنيتي رژيم صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني وعمر سليمان رئيس سرويس اطلاعاتي و امنيتي مصر در حال بررسي است.



از سوي ديگرمحمود عاصم سفير مصر در تل آويو اعلام كرد ماموريت خود را در نزديكترين زمان ممكن در اين رژيم آغاز خواهد كرد .

گفتني است سفير كنوني مصر در سودان، به عنوان سفير جديد اين كشور در رژيم صهيونيستي انتخاب شد.

مصر پس از انتفاضه سپتامبر 2000 فلسطينيان و در ماه نوامبر همان سال در اعتراض به سركوب گسترده مردم فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي، سفير خود را از اين رژيم فراخوانده بود .