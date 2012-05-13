احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ درباره جزئیات بازدید روز یکشنبه از پروژه همت اظهارداشت: آسفالت محور همت –کرج در محدوده استان البرزبه طول 5.5 کیلومتر آغاز شده است.

وی افزود:در برخی املاک نیز معارضاتی وجود داشت که با هماهنگی دادستان و اداره کل راه وشهرسازی نسبت به آزاد سازی آنها اقدام شد.

افضلی عنوان کرد: در راه رفع معارضات حدود یک کیلومتر نیز در قسمت جهان نما معارض وجود داشت که توافقات نهایی با منابع طبیعی و آبخیز داری به منظور رفع این تعارضات صورت پذیرفت.

این مسئول در ادامه افزود: تونل رفت و برگشتی نیز به طول 800 متر در فاز دو مسیر تحویل پیمانکار شده است و هماهنگی های لازم آن با شهرداری متطقه 11 صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری گفت: وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسیر پل کلاک کرج نیز برنامه هایی را دارد تا این حلقه ترافیکی رفع شود.

معاون عمرانی استاندارخاطر نشان کرد: کلیه عملیات عمرانی در محدوده استان البرز با 90 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است و فقط استان تهران در خصوص برخی اتصالات ورفع معارضات اقداماتی را در دست دارد.

وی درپایان گفت: همزمان با آغاز هفته دولت ادامه این پرژه در مسیر ورودی و خروجی به اتوبان تهران – کرج وصل خواهد شد.