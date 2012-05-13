به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان در حال احداث رامسر افزود: بر اساس مصوبه 400 میلیون ریال برای ساخت و 350 میلیون ریال خرید مسکن با سود 12 درصد در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد.



وی اظهار داشت: بانکهای غیر مسکن موظف شدند با معرفی نامه خبرنگاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اعطای این وام اقدام کنند.



وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پرداخت وام مسکن خبرنگاران در تمامی شهرستان ها بر اساس مبالغ مصوب انجام می شود.



نیکزاد به احداث بزرگراه آستارا به گرگان اشاره کرد و گفت: در هر نقطه ای از سه استان شمالی، شرایط مهیا باشد اقدام به ساخت این بزرگراه می شود.



وی از رفع مشکل آزاد راه آستارا تا طالش خبرداد و افزود: این قطعه از جمله طرح های مهر ماندگار قرار گرفت و اعتبار لازم برای تسریع در عملیات اجرایی آن در نظر گرفته می شود.



وزیر راه و شهرسازی به توسعه فعالیت های عمرانی در حوزه راه اشاره کرد و گفت: توسعه ناوگان هوایی، بنادر و افزایش ترانزیت کالا از جمله مهم ترین برنامه های اولویت دار این وزارتخانه است.