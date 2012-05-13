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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

اردشیر محمدی:

سفرهای استانی نتیجه دغدغه دولت‌ برای رفاه حال مردم است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت جمع آوری و فروش املاک تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: انجام سفرهای استانی نشانه دغدغه های دولت برای رفاه حال مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جشنواره خدمت در جمع خبرنگاران، افزود: تنها چیزی که به وضوح در غرفه های نمایشگاه دیده می شود، موفقیت مصوبات دولت در سفرها بوده است.

وی مجموع مصوبات چهار سفر هیئت دولت تاکنون را در حوزه فعالیت شرکت جمع آوری و فروش املاک تملیکی، بالغ بر 452 مصوبه عنوان و اظهار کرد: 90 درصد این مصوبات به اتمام رسیده و یا در حال اجرا است.

محمدی با اشاره به شعار عدالت محوری دولت، تجهیز گمرکات و توسعه بورس اوراق بهادار را جزیی از خدمت‌رسانی و دستاوردهای سفرهای استانی دولت ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت جمع آوری و فروش املاک تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جهش چشمگیر در خدمت رسانی و تغییر تعامل سازمان ها با مراجعان، رضایت مندی مردم از دولت‌های نهم و دهم را دلیل بارز این امر عنوان کرد.

کد مطلب 1601186

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