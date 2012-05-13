مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

اتمام حجت رئیس مرکز پژوهش های مجلس با دولت

به گزارش الف، احمد توکلی در جلسه امروز مجلس درباره بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه طی سخنانی با بیان اینکه برای اتمام حجت با دولت این مطالب را عرض می کنم، گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با درآمد 66 هزار میلیارد تومان گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می شود. الان نیز به دلیل تحریم ها، نرخ ارز و قیمت سوخت، فشار به تولیدات بسیار زیاد است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به نماینده دولت در مجلس گفت: اگر ما نسبت به آب و نان مردم هشدار ندهیم پس چه کنیم؟ بنده قسم خورده ام مصالح ملی و منافع مردم را رعایت کنم، بنده مردم مردم می کنم یا کسانی که برخلاف جواز شرعی و قانونی پا روی قانون می گذارند؟

بایگانی 16 پرونده تحقیق و تفحص در دقیقه 90

سایت مشرق در مطلبی با عنوان "بایگانی 16 پرونده تحقیق و تفحص در دقیقه 90 " گزارش داد: سیزده روز دیگر به پایان عمر مجلس هشتم شورای اسلامی مانده و با وجود اینکه اکنون نمایندگان در روزهای واپسین مشغول بررسی لایحه بودجه هستند، 16 پرونده تحقیق و تفحصی که ساعت ها وقت و هزینه بیت المال صرف آن شده بی هیچ نتیجه ای بایگانی می شود.

در این گزارش همچنین آمده است: طرح تحقیق و تفحص از شرکت سایپا، تربیت‌بدنی، سهام عدالت، سازمان محیط زیست، علل واردات دام زنده به کشور، عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی و غیره از جمله طرح های تحقیق و تفحص مجلس هشتم است که در دستور کار نمایندگان بوده است.

واکنش شدیداللحن پدر شهید احمدی‌روشن به اقدام هاشمی

به گزارش جهان، پدر شهید احمدی روشن گفته است: کسانی که سد راه خانواده شهدا هستند، بیخود می کنند با خانواده شهدای هسته‌ای عکس و فیلم می‌گیرند؟

وی همچنین متذکر شد: اینها کسانی بودند که برای خانواده شهدای هسته ای که ما باشیم یک پیامک ندادند، اما رهبر معظم انقلاب و زن و بچه اش به خانه ما آمدند و ما را به خانه خودشان دعوت کردند ولی یکی از آنها قدم از قدم برنداشتند برای عرض تسلیت نه به ما و نه به کسان دیگری پیامی بدهند متاسفانه آنها جامعه را برای خودشان باز می بینند و می خواهند خون شهدای هسته ای را به نفع خودشان مصادره کنند.

پدر شهید احمدی روشن خاطرنشان کرد: خط قرمز ما و شهید احمدی روشن رهبر معظم انقلاب است و اگر کسی بخواهد از این خط قرمز بگذرد با ما طرف است و پا روی خون شهدای ما گذاشته و باید پا روی خون ما هم بگذارد.

واکنش سردار کوثری به صحبت های بهداد

سایت فردا در گفتگویی با اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون اظهارات امروز معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با روزنامه ایران، با بیان اینکه کوثری گفته است این صحبت ها غیر واقعی است، به نقل از وی می نویسد: اگر گفته‌های آن‌ها صحت داشت، شک نکنید که اسامی را هم اعلام می‌کردند، حالا هم دیر نشده، می‌توانند اسامی را افشا کنند تا مردم هم از این سردرگمی نجات یابند.

نماینده مردم تهران فرار به جلو را شیوه جدید برای رهایی جریان انحرافی دانست و گفت: آن‌ها با اینگونه اظهارات عجیب و غریب به بیراهه رفته‌اند، چه کسی باور می‌کند که به اسم مبارزه با جریان انحرافی تجارت شده است؟

محمدجعفر بهداد، معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری امروز در گفتگوی خود با روزنامه ایران از عبارت «تجارت با رمز متقلبانه مبارزه با انحراف» در انتقاد از مبارزان با حلقه انحراف نام برده بود.

توهم ارزانی در رسانه های دولت

«مدیرکل دفتر آمار بانک مرکزی: وسیله اندازه‌گیری تورم احساس مردم نیست.»، «یک مقام ارشد وزارت اقتصاد: ترس از تورم هدفمندی مانع احساس تورم تک‌رقمی شده است.»، «سخنگوی دولت: کالای لوکس نخرید که احساس گرانی کنید.» «رئیس جمهور: مردم از خرید کالاهایی که نیاز ندارند خودداری کنند تا توطئه یک عده در قبال بازار ناکام بماند .» این‌ها مجموع سخنان دولتی‌ها درباره گرانی‌های اخیر است.

سایت شفاف با نوشتن این جمله در ابتدای گزارشی با عنوان "توهم ارزانی در رسانه های دولت" نوشت: کار به جایی رسیده که حتی شخص رئیس جمهور هم به نوعی از گرانی‌های موجود لب به شکوه و انتقاد گشوده است، انتقادی بی‌عمل که تا کنون تاثیری در بازار نداشته است هر چند که وی در آخرین اظهاراتش گرانی های اخیر را توطئه عوامل مختلف دانست نه اشتباه مدیریتی دولت!

در بخش دیگری از این گزارش نیز می خوانیم: با این حال روزنامه ایران از مهار گرانی‌ها سخن می‌گوید! گرانی‌هایی که کمر مردم را خم کرده و هنوز با وعده‌های دولتی‌ها در کلان شهر‌ها غوغا می‌کند.

در هر حال، بی‌تردید با این فرافکنی‌ها ، تیتر زدن‌ها و دشمن تراشیدن ها و سخن از توطئه گری ها از حجم مشکلات مردم کاسته نخواهد شد و گرانی به ارزانی مبدل نمی‌شود. باید منتظر ماند و دید آیا دولتی‌ها اقدام عملی جز شعار برای کاهش نرخ تورم و نابودی گرانی انجام خواهند داد یا خیر؟

علی مطهری؛ رئیس مجلس!

سایت تابناک با انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره رئیس آینده مجلس نهم گزارش داد: در نظرسنجی «تابناک» که طی 72 ساعت درباره ریاست مجلس برگزار شد، بیش از صد هزار نفر شرکت کردند که مردم در این نظرسنجی علی مطهری را به عنوان گزینه مطلوب خود برگزیدند و حداد عادل نیز آخر شد.

تابناک در انتهای این گزارش نیز می نویسد: به نظر می‌رسد، مردم صداقت و صراحت را از تعارفات و مهمانی‌های پشت پرده، بسیار بیشتر می‌پسندند. این در حالی است که نه تنها مخالفان، بلکه موافقان علی مطهری نیز انتقادات فراوانی به وی دارند و عملکرد های وی به عنوان نماینده عضو کم تحرک ترین کمیسیون مجلس، یعنی کمیسیون فرهنگی را قابل نقد و بررسی می دانند.

مجلس هفتم و هشتم شریک جرم دولت هستند

سایت خبری فرارو با انتشار گفتگوی خود با داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به نقل از وی نوشت: شما ببینید چه آمارهای کاذبی طی سال های گذشته داده شده است. در یکی از آمارها مسئولین دولتی مدعی شدند که یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال 1389 ایجاد شده است. در یکی دیگر از آمارها ادعا شده که دو و نیم میلیون شغل در سال 1390 ایجاد می کنند.

وی همچنین می افزاید: این آمارها را با تعداد بیکارانی که در کشور وجود دارد مقایسه کنید و اگر واقعا این آمارها درست باشد ما باید یک میلیون نفر بیکار را از کشورهای دیگر بیاوریم تا در کشور مشغول به کار شوند. چرا که طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1389 تعداد بیکاران کشور سه میلیون نفر بوده در حالی که دولت ادعای ایجاد بیش از چهار میلیون شغل کرده است و بدین لحاظ باید گفت یا اطلاعات مرکز آمار ایران اشتباه بوده و یا اگر این آمار درست بوده و ما فقط سه میلیون نفر بیکار داشته ایم، با توجه به ایجاد بیش از چهار میلیون شغل ما باید اکنون فرد بیکاری در کشور نداشته باشیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین گفت: مجلس ما، مجلس فشلی است که در استفاده از ابزارهای نظارتی خود ناتوان است و توان استفاده از ابزارهای نظارتی در ارتباط با دستگاههای دولتی و اجرایی را نداشته است. هم مجلس هفتم و هم مجلس هشتم توان اینکه بتوانند جلوی اقدامات دولت را در ارتباط با واردات بی رویه و بی توجهی به اشتغال مولد را بگیرند نداشته اند و در این رابطه هر دو مجلس هفتم و هشتم مقصر هستند و آنها هم در این اتفاقی که افتاده است شریک جرم دولت هستند.

اشاره ابوالقاسم طالبی به "ترور رسانه ای بسیج"

ابوالقاسم طالبی در گفتگو با سایت تحلیلی، خبری 598 گفته است: در رسانه های غربی و علی الخصوص رسانه های ضد انقلاب ترور بسیج صورت می گیرد و در برخی از فیلم های داخلی هم این اتفاق در حال رخ دادن است و متاسفانه بسیج کسی را ندارد که از آن دفاع کند؛ اگر کسی مثلا در خصوص نیروی انتظامی چنین تروری را انجام بدهد مسئول مربوطه واکنشی نشان داده و در این میان بسیج کسی را ندارد که در این صحنه ها از آن دفاع کند و در برخی از اوقات بسیجیان مجبور می شوند که خودشان اعتراضی کند که معمولا این هم به ضرر تمام می شود و بعد موج سوارها می آیند و سوء استفاده می کنند.

امن ترین کشور منطقه، دستاورد دستگاه اطلاعاتی ایران

"بولتن" در گزارشی تحلیلی پیرامون فعالیت سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نوشت: ایجاد امنیت در جهان بحرانی امروز، مهم ترین انتظار مردم هر سرزمین، برای زندگی بهتراست. این انتظار در ایران، توسط نیروهای اطلاعاتی مومن وحرفه ای و با اجرای گسترده ترین پروژه های عملیاتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و مقابله با ترور و قاچاق، تحقق یافته و تحسین و تعجب کشورهای جهان را بر انگیخته و پروژه هایی مانند زمین گیر کردن هواپیمای جاسوسی آمریکایی و دستگیری ریگی، دستگاه اطلاعاتی ایران را به عنوان مقتدرترین و کارآمدترین دستگاه اطلاعاتی وامنیتی منطقه مطرح کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش همچنین می خوانیم: حکومت جمهوری اسلامی و دستاوردهای امنیتی و اطلاعاتی آن موجب شده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مردم سالار دینی، الگوی مناسبی برای مردم کشورهای اسلام و خاورمیانه باشد و نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی و همراهی دولت و حکومت با مردم و همچنین تلاش دستگاه های اطلاعاتی کشور در برقراری امنیت و رشد شاخص های اقتصادی و اجتماعی وبهبود رفاه مردم، موجب شده که در برقراری حکومت ها ودولت های جدید در کشورهای منطقه، به دستاورد و تجربه ایران توجه بسیار شود و کشورهای غربی نیز که تلاش بسیاری در تغییر حکومت های منطقه داشته اند، عملا از این که تحولات سیاسی و اجتماعی این کشورها به سمت الگو ومدل ایران تغییر جهت داده اند، متعجب هستند اما در عین حال بسیاری از کشورهای جهان، از این که ایران بازیگراصلی منطقه است و اثرگذاری مثبتی بر تحولات امنیتی و سیاسی دارد و همچنین الگویی برای حکومت های و نظام های سیاسی کشورهای است، ابراز خشنودی کرده اند.

وقتی اپوزیسیون از اربابان خود داغ تر می شوند

به گزارش جام نیوز، خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه 24 اردیبهشت خبر داده است: مخالفان تبعیدی ایران، روز شنبه اعلام کردند که حدود 60 دانشمند ایرانی در حال کار بر روی گسترش تولید سلاح های هسته ای زیر نظر وزارت دفاع می باشند. بنابر خبر رویترز، دیپلمات های سیاسی غربی در واکنش به این سخنان گفته اند که حزب مخالف ایران از سال 2002 تاکنون ادعاهای زیادی را علیه برنامه هسته ای ایران مطرح کرده اند. مقامات بلند پایه آمریکا نیز گفته اند که باید به گزارش های این افراد را مانند گزارش های گذشته آنها، با شک و تردید نگاه کرد.

رجانیوز: تنها گزینه ای که برای اوباما باقیمانده گزینه نظامی است!

رجا نیوز در بخشی از یک یادداشت پیرامون مذاکرات آینده1+5 در بغداد با بیان اینکه تنها گزینه‌ای که برای اوباما روی میز باقی مانده است، گزینه نظامی است، می نویسد: اوباما به خوبی می‌داند که هرچقدر هم که جمهوری‌خواهان و اسرائیل بر سر این موضوع به دولت امریکا فشار بیاورند، نه شرایط اقتصادی امریکا اجازه می‌دهد که این کشور وارد یک جنگ ناشناخته و پر هزینه با ایران شود و نه اینکه ژست ضدجنگ اوباما این امر را خواهد پذیرفت چرا که پذیرش جنگ با ایران یعنی ناکارآمدی تئوری اوباما در عرصه سیاست خارجی و عملا اعلام شکستی زودهنگام در انتخابات ریاست جمهوری امریکا.

در خاتمه این یادداشت نیز آمده است: ارسال سیگنال‌های منفی از جانب طرف غربی آنهم در آستانه مذاکرات بغداد با وجود حساب ویژه غرب بر روی ادامه مذاکرات به شکل کنونی که با هدف کاهش امتیازدهی طرف غربی طراحی شده است، ایران را بیش از پیش به این سمت سوق می‌دهد که از برگ برنده "موفقیت و یا شکست مذاکرات" بهره بگیرد. چنانکه شکست مذاکرات بغداد اگرچه ضربه‌ای جدی برای اوباما در امریکا و شرایط اقتصادی بحرانی در اروپاست، اما شرایط ایران را چندان تغییری نخواهد داد. چرا که در دستان غرب گزینه‌ای دیگری برای اعمال فشار علیه ایران در صورت شسکت مذاکرات باقی نمانده است و غرب هرگز حاضر نخواهد شد به این نتیجه رضایت دهد.

_ کرایه تاکسی رسما گران شد

خبرآنلاین نوشت: سرانجام شورای شهر با توجه به نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی ،افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در سال جاری را از8 تا 21.6 درصد به تصویب رساند که میانگین این افزایش 14 درصد است .اگرچه که بسیاری از رانندگان تاکسی پیش از این تصویب دست به کار شده بودند و قیمت ها را افزایش داده بودند.

