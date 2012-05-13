طرح های برتر هشتمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با معرفی 23 طرح برتر در هشت بخش فن آفرینان نوپا، درحال رشد و رشد یافته، فن آفرینان در حوزه علوم انسانی، تداوم فن آفرینی، طراحان کسب و کار، سرمایه گذاران کار آفرین و جایزه ویژه پیروز به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف این مراسم و محصول تولیدی مربوطه به شرح زیر است:

دربخش کار آفرینان نوپا



رتبه اول/فرشید سهیلی/پوشش چند منظوره خوارکی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

رتبه دوم/صفورا سادات موسوی پور/سیستم هایتک هواکشت و کاربردهای مختلف آن برای تکثیر محصولات استراتژیک

رتبه سوم/حمید امیر معینی/تولید و صادرات نرم افزار در حوزه گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها

فن آفرینان درحال رشد



رتبه اول/اشرف حاج حسینی بابایی/ تولید تونیک گیاهی تقویت و رویش مو

رتبه دوم/عباس عسکری ساری/ طراحی و پیاده سازی سامانه بومی صیاف با موضوع کشف تقلب در جریان داده‌ای انبوه با بهره‌گیری

رتبه سوم/مهدی اسکروچی/تولید و تجهیزات آمایشگاهی و پژوهشی مهندسی نفت

فن آفرینان رشد یافته



رتبه اول/ناصر محمد پور دونیقی/تولید آنتی توکسین‌های بوتولینیوم مونووالان A و B

رتبه دوم/محمد علی چمینیان/سیستم یکپارچه تغذیه نیرو

رتبه سوم/عبدالرضا محمدپور/ساخت ماشین آلات تولید لوله وارونه تکنولوژی GPR

فن آفرینان در حوزه علوم انسانی

لوح تقدیر/مازیار محمدی‌نژاد/تولید انبوه مجموعه‌های پویا نمایی سه بعدی رایانه‌ای به صورت خط تولیدی

تداوم فن آفرینی



لوح تقدیر/طهماسب داودی /مدیریت انرژی ساختمان

لوح تقدیر/علی نظر صالح نیا/تولید محصولات دارویی گیاهی دانش محور با بهره وری بالا

لوح تقدیر/مجید تباشیری اصفهانی/طراحی فرمولاسیون و تولید رزین‌های پلی استر اشباع جامد برای رنگ‌های پودری ترافیکی

بخش طراحان کسب و کار



تندیس زرین/سیدحمید زرکش اصفهانی/تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه مولکول CD4 انسانی

تندیس زرین/محمدباقر زروج شعبانی/سیستم سریع و هوشمند بالا آونده اجسام مغروق دریایی

تندیس زرین/علیرضا قنبری/استخراج مس به روش متالوژی

لوح زرین/سینا شادرام/تولید اسیدهیدرو فلوریدریک مایع و خالص از خاک فلورین ایران

لوح زرین/مهناز برمشوری/بارور سازی درخت خرما

لوح زرین/مجتبی سعادت پور/فیلتر هوای پلیمری

لوح زرین/مهدی عشقی مراد/تولید پودر و خمیر آلومینیوم پولکی به عنوان عامل حباب زا در بتن های سبک

سرمایه گذاران کارآفرین



در بخش سرمایه گذاران کارآفرین هیچ سرمایه گذاری حائز رتبه اول نشد و 2 نفر به عنوان رتبه های سوم معرفی شدند.

لوح زرین/اصغر معنوی/سرمایه گذاری حقیقی

لوح زرین/واحد سرمایه گذاری خطر پذیر شرکت فناپ

جایزه پیروز (بخش خصوصی)



جایزه پیروز توسط روزبه بهروز کارآفرین نمونه کشور هر ساله در جشنواره شیخ بهایی به یکی از شرکت های دانش بنیان اهدا می شود.

این جایزه شخصی از سوی شرکت سرمایه گذاری فیروز در هشتمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به حجت بنکدار مسئول شرکت دانش بنیان راه سبز چهلستون برای طرح سیستم مانیتورینگ و کنترل مخازن اعطا شد.

این جایزه شامل تندیس و لوح زرین پیروز، 150 میلیون ریال جایزه نقدی و 50 میلیون ریال بورس تحصیل در موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان می‌شود.