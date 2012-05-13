مانور امداد و نجات بانوان امدادگر در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان امدادگر استان البرز ظهر یکشنبه مانور امداد و نجات خود را اجرا کردند که بخشی از این مانور با یک فروند بالگرد در جلو محوطه تالار نژاد فلاح کرج اجرا شد.

محمد منتظری مدیر کل جمعیت هلال احمر استان و اعضای هیئت مدیره و امدادگران استان در این مانور حضور داشتند.



شهروندان کرجی از نزدیک شاهد اجرای مانور امداد و نجات توسط بانوان امدادگر توانمند استان بودند.



اجرای مانور سطح آمادگی و برخورد با حوادث را بالا می برد



مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای مانور سطح آمادگی و برخورد با حوادث را بالا می برد.



محمد منتظری افزود: امروزه بانوان امدادگر توانمندی در استان البرز تربیت و آموزش دیده اند که توانایی مقابله با حوادث و رخ دادهای گوناگون را دارند.

وی ادامه داد: اجرای چنین مانور و تمرین هایی در افزایش سطح آمادگی و مرور دانش ها موثر است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز تاکید کرد: همیشه باید در برابر حوادث آمادگی کامل را داشته باشیم و فرهنگ آموزش امداد و نجات باید در خانواده ها گسترش یابد.

منتظری گفت: باید آموزش امداد و نجات و کمک های اولیه را از سنین پایین آغاز کرد تا جامعه ای آماده در برابر حوادث و بلایا داشته باشیم.

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عکس: مهدی دهقان

