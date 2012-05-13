کشف وسائل نقلیه مسروقه/ترخیص ویژه موتورسیکلت توقیفی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستان قم با گشت زنی در نقاط مختلفی از سطح شهر و در اجرای طرح پاکسازی از مناطق آلوده و جرم خیز موفق شدند سه دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف و ضبط کنند.



در این راستا یک نفر از سارقان خودرو و سه نفر از سارقان موتورسیکلت شناسایی و دستگیر شدند.



ترخیص ویژه موتورسیکلت‌های توقیفی



به مناسبت سالروز میلاد دخت نبی مکرم اسلام موتورسیکلت‌های توقیفی به صورت ویژه ترخیص می‌شوند.



مالکینی که موتورسیکلت‌هایشان توقیف و به پارکینگ منتقل شده است می‌توانند به واحد ترخیص راهور واقع در میدان شهید محلاتی مراجعه و نسبت به ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.



موتورسیکلت‌هایی که به دستور مراجع قضایی توقیف شده‌اند مستثنی بوده و فقط با دستور مراجع قضایی ترخیص خواهند شد.



بی‌احتیاطی ۲ کامیون حادثه ساز شد



ماموران پاسگاه انتظامی قمرود در پی اطلاع از وقوع یک فقره تصادف بین ۲ دستگاه کامیون بنز باری و کامیون بنز ده تن بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



ماموران اعزامی مشاهده کردند در اثر این تصادف راننده کامیون بنز باری به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.



با بررسی صحنه تصادف، مشخص شد علت اصلی وقوع این تصادف عدم توجه به جلو از سوی کامیون بنز ده تن و توقف در لاین عبور بدون علائم هشدار دهنده از سوی راننده کامیون بنز باری است.



پرورش وجدان موجب پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی است



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تاثیر شگرف ایمان و معنویت در کنترل اجتماعی گفت: دینداری و ایمان واقعی به خداوند یکی از موثر‌ترین عوامل کنترل کننده جرائم در جوامع بشری است.



سردار مهدی توکلی ادامه داد: یکی از عواملی که در پیشگیری و یا کاهش جرائم، کج روی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، دینداری و ایمان به خداوند است.



وی افزود: یکی از آموزه‌های دین، یاد خداست که حاضر و ناظر دانستن خداوند موجب احیا و عفت انسان شده و او را از بزه‌ها و جرم‌ها باز می‌دارد وبه روح او ایمنی می‌بخشد.



سردار توکلی کارکرد دیگر دین را بیدار نگه داشتن وجدان برشمرد و گفت: ‌ کارکرد دیگر دین در رویارویی با کج روی و پیشگیری از جرم، بیدار نگه داشتن و پرورش وجدان است که از آن به وجدان اخلاقی یا پلیس مخفی نیز تعبیر می‌شود.



وی ادامه داد: اگر وجدان آدمی همواره بر اثر دستورات دینی بیدار نگه داشته شود میزان جرم و گناهش به کمترین حد خود خواهد رسید.



وی نقش دیگر دین را در پیشگیری از جرائم وضع قوانین سازنده و استوار دانست و افزود: قانونی مانند امر به معروف و نهی از منکر، ساز و کار بسیار نیرومندی بر کنترل کج روی‌های اجتماعی به وجود می‌آورد.