به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران منتخب مردم تهران در مجلس نهم در نامه ای خطاب به مردم با انتقاد ازاقدام ضرغامی در ممنوع التصویر کردن وی به مدت دوسال عنوان کرد: من بر پیمانی که در مبارزه با مفاسد و افراد وابسته با شما و شهدا بسته ام بحول و قوه الهی خواهم ایستاد و به این محدودیت ها کمترین اعتنایی نمی کنم و متاسفم از اینکه ضرغامی مثل منی را تحمل نمی کند و ادعای جند صدایی هم دارد. لابد فهم ایشان از منافع ملی، حقوق ملت، آزادیهای مطرح در قانون اساسی، حفظ چایگاه قانونی افراد و اختیارات رئیس صدا و سیما غیر از این نیست.

متن کامل نامه نادران به این شرح است؛

ملت رشید و فهیم اسلامی

حدود دو سال پیش پس از برنامه "دیروز، امروز، فردا" که در آن به اتهامات فساد مالی برخی مسئولان اجرایی پرداخته شد، یکی از مسئولان عالیرتبه صدا و سیما که بنده به ایشان ارادت تام دارم تلویحا اعلام نمود که شما در صدا و سیما ممنوع التصویر شده اید. قبل از آن مسائلی پیش آمده بود که جدی تلقی نکرده بودم. پس از این اطلاع پیگیری شد و معلوم شد که شخص اقای ضرغامی این تصمیم را گرفته است.

از آنجا که رفتن یا نرفتن به صدا و سیما از منظر شخصی برای بنده اهمیتی نداشت، هیچوقت پیگیر رسانه ای شدن مسئله نشدم تا اینکه هفته گذشته همزمان با طرح بودجه 91 در مجلس شورای اسلامی از طرف برنامه "نگاه 2" شبکه 2 سیما برای توضیح پیرامون بودجه دعوت شدم به فال نیک گرفتم و گفتم شاید ضرغامی پیام انتخابات 15 اردیبهشت را دریافت کرده باشد اما وقتی جلوی ساختمان رسیدم مدیر برنامه که دستپاچگی از رفتارش پیدا بود بهانه ای آورد به او گفتم چرا با مسئولان ذیربط هماهنگ نمی کنید. همزمان برای برنامه دیگری در همین شبکه دعوت شدم و در هر تماس به تهیه کننده محترم عرض کردم لااقل شما چک کنید تا شرمنده نشوید.

حتی دیشب ایشان تماس گرفت که حتما برنامه فردا را در خدمتتان هستیم. امروز پیرو این هماهنگی عازم محل برنامه شدم و برای چندمین بار واژه زیبای "شرمنده" را شنیدم و جالب اینکه این بنده خدا اعتراف داشت که مقامات بالاتر اسم بنده را خط زده اند.

این چند خط را نوشتم تا شما ملت رشید و ولایی این کشور بدانید که کاری که کرده اید یک مجاهده است. من بر پیمانی که در مبارزه با مفاسد و افراد وابسته با شما و شهدا بسته ام بحول و قوه الهی خواهم ایستاد و به این محدودیت ها کمترین اعتنایی نمی کنم و متاسفم از اینکه ضرغامی مثل منی را تحمل نمی کند و ادعای چند صدایی هم دارد. لابد فهم ایشان از منافع ملی، حقوق ملت، آزادیهای مطرح در قانون اساسی، حفظ چایگاه قانونی افراد و اختیارات رئیس صدا و سیما غیر از این است.

من هم گلایه ای ندارم ، راه سخت و پر سنگلاخ مبارزه با فساد و مفسدین را با تمام قوا ادامه می دهد و اعتقاد دارم که حفظ نظام و خدمت به ملت و ولایت این است که مردم اعتمادشان به نهادهای حکومتی در انعکاس مطالبشان از دست ندهند و بدانند که عده ای در دفاع از حقوق ملت و مطالبات آنها ایستاده اند و هزینه می دهند.

به امید روزی که مدیر صدا وسیما این نهاد فرهنگی و رسانه ای را ملک طلق خود نداند و بیش از این رسانه ملی را به بلندگوی یک جمع خاص تبدیل نکند.