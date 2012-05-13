مناطقی که در نقشه کرج فراموش شدند/ 19 خانوار در آستانه بی خانمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه کرج هر روز گسترده تر می شود و مردم مناطق محروم کرج همچنان چشم انتظار توجه هستند.

ساخت و ساز غیر قانونی، نقش پر رنگ دلالان و سودجویان موجب شده تا عده ای با پرداخت مبالغی رویایی خانه دار شدن خود را محقق شده پندارند و دلشان به سقفی خوش شود که قرار است تا سه روز دیگر روی سرشان نباشد.

در نزدیکی ما مردمانی زندگی می کنند که مدتی است شب و روزشان را با ترس و دلهره از دست دادن کاشانه شان سپری می کنند.

دقیق ترکه بگوییم درخیابان اسلامی 3 درآق تپه حسین آباد 19 خانوار هستند که مدتی است با ترس از دست دادن خانه های خود زندگی سختی دارند .

«قرار است بیایند بیرونمان کنند،قرار است خانه هایمان را خراب کنند»،این جمله ها این روزها مکرردر بین این مردم دهان به دهان می چرخد.شهروندان مستاصلی که راهی به جایی ندارند و نمی دانند داد خود را از چه کسی بستانند زیرا به هر سازمان و ارگانی که مراجعه کردند آنها را به دیگری پاس داده اند.

به تمامی روزنامه ها، رادیو، صدا و سیما زنگ زده اند و دست آخر به خبرگزاری مهر متوسل شدند و تماسهای مکررشان لحظه ای خبرنگاران را آرام نمی گذارد.

این مردم از قشرضعیف جامعه هستند و با دیدن محل سکونتشان می توان دریافت که از حداقل امکانات شهری هم بهره ای نبرده اند.

اینان سالها پیش کوله بار زندگی خود را درآن محل پهن ومی خواستند امیدشان را درخانه های کوچک 75 متری که برای ساختنش زحمت زیادی کشیدند بارور کنند. اما حال می بینند که قراراست از آن آینده ویرانه ای بیش برایشان نماند.

حال بعد از سالها فردی پیدا شده و با سند زمین ها قصد دارد این مردم را از این خانه ها بیرون کند.

این مردم نیز به هرجایی که فکر می کنند پناه می برند تا خانه و کاشانه خود را حفظ کنند.

نجفی از ساکنان این محله می گوید: فردی که ما این زمین ها را از وی خریدیم و تصمیم به ساخت گرفتیم سند و مدرک مبنی بر اینکه مالک این زمین ها بوده است را دارد .

وی افزود: برای اینکه خانه هایمان را بسازیم و جواز کسب بگیریم بارهابه شورای شهر مراجعه کردیم و رئیس شورای شهر از شهرداری درخواست کرد تا مجوز ساخت صادر کند اما متاسفانه شهرداری بهانه آورد که متراژ زمین هایمان کم است و عملا جوازی برای ساخت صادر نکرد اما ازهرخانوار یک میلیون تومان گرفت و اجازه ساخت داد و ما خانه های خود را دراین مکان بنا کردیم.

وی اظهار داشت: حال که ما، در این سالهابدون هیچ امکاناتی در این محله زندگی می کنیم آمده اند و با چند برگ کاغذ می خواهند خانه یمان را خراب و ما را آواراه کنند .

این شهروند عنوان کرد:می خواهیم بدانیم آیاکسی نیست به ما کمک کند؟ و اگر ساخت و ساز در این محل غیر مجاز بود چرا ازما پول گرفتند تا ما خانه هایمان را بسازیم .

ما آماده انعکاس پاسخ مسئولان منطقه 12 شهرداری هستیم البته امیدواریم زودتر از آنکه خانه های این 19 خانواده از آنها گرفته شود چاره ای برای دل پر تردد مردمان ساده و صمیمی این منطقه محروم کنند.

فتانه احدی