به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: با توجه به تاکید معاون میراث فرهنگی کشور مبنی بر تهیه پرونده ثبت جهانی محوطه تاریخی ربع رشیدی به عنوان یک محوطه کم نظیر، همایشی ملی با محوریت این منطقه برگزار می شود.

وی ربع رشیدی را محوطه ای گویای رویدادهای تاریخی بی نظیر توصیف کرد و گفت: در این نشست تخصصی تلاش می شود تا ابعاد و زوایای پنهان این محوطه بیش از پیش مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در همایش ملی ربع رشیدی صاحب‌نظران با ارائه مقالات و سخنرانی داشته‌های ناشناخته این منطقه را بررسی خواهند کرد.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان یادآور شد: ربع ‌رشیدی از بی‌نظیرترین مجموعه‌های تاریخی استان آذربایجان شرقی است که تمام شاخصه های یک سایت طبیعی جهانی را دارد.

محمدی با اشاره به اقدامات مرمتی صورت گرفته در این محوطه تاریخی، اظهار داشت: هم اکنون ساماندهی بخش های مختلف مجموعه، استحکام بخشی، انتظام‌بخشی و اجرای خوانا سازی در کنار دور جدید کاوش های باستان شناسی در ربع رشیدی در حال انجام است.

وی تشریح کرد: کاوش های باستان شناسی این مجموعه تاریخی و باشکوه از سال 87 آغاز شده و کارهای مربوط به حفاظت آثار تاریخی حاصل از حفاری های ربع رشیدی در حال اجرا است.

محمدی با اشاره به قدمت این اثر تاریخی کم نظیر یادآور شد: محوطه تاریخی ربع‌ رشیدی به دوره ایلخانی و صفویه تعلق دارد و بخش‌هایی از آن همچنان پابرجاست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: ربع رشیدی در واقع شهر بزرگی متشکل از 30 هزار خانه، 24 کاروانسرا و چندین حمام و باغ بوده که از محل درآمد وقف آنها برای خدمات آموزشی و علمی استفاده می شده است.

محمدی با اشاره به برگزاری همایش ملی ربع رشیدی تصریح کرد: زمان و مکان دقیق برگزاری این همایش ملی به‌زودی اعلام خواهد شد.