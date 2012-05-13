به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت عصر روز یکشنبه در بررسی بندهای الحاقی به لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند حداقل معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عاملی و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد.

این مصوبه در بند الحاقی 24 به تصویب رسید. بند الحاقی مذکور در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی دارای 14 جزء است.