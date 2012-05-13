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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۰

مجلس به بانک مرکزی مجوز داد؛

سپرده‌گذاری 3 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی غیر دولتی

سپرده‌گذاری 3 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی غیر دولتی

مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده حداقل معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی نزد بانکهای تخصصی سپرده گذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت عصر روز یکشنبه در بررسی بندهای الحاقی به لایحه بودجه 91 در بخش درآمدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند حداقل معادل  3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عاملی و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  بخش غیر دولتی به مصرف برسد.

این مصوبه در بند الحاقی 24 به تصویب رسید. بند الحاقی مذکور در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی دارای 14 جزء است.

کد مطلب 1601333

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