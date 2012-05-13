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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

معلمی اعلام کرد:

فرهنگیان در کاهش آسیب های اجتماعی نقش آفرین باشند

فرهنگیان در کاهش آسیب های اجتماعی نقش آفرین باشند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری از فرهنگیان خواست تا در کاهش آسیب های اجتماعی نقش اثرگذاری را ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی بعد از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از رابطان فرهنگی قائم شهر با افزود: فاطمه مظهر انسان کامل، برجسته و  ایثارگر است.

وی با اشاره به اینکه مدیران مدارس همکاری تنگاتنگی که با کمیته امداد امام (ره) دارند افزود: برای نهادینه شدن برنامه های مختلف در جامعه فرهنگیان جلودارهستند.

معلمی بیان داشت: برای فرهنگ سازی ریشه کن کردن فقر درجامعه فرهنگیان پیشرو و پیشقدم شوند.

وی با اشاره به دغدغه امام راحل (ره) از اختلافات طبقاتی، فقرا و مستضعفین اظهار داشت: دولت بخشی از نیازمندیهای خانواده های نیازمند را رفع می کند اما این مهم باید فراگیر شود تا این فرهنگ در جامعه اسلامی نهادینه تا و دیگر قشری در فقر و نداری دست و پا نزند.

فرماندار قائم شهر با بیان اینکه دانش آموزانی به دلیل عدم برابری و امکان تحصیل از نظر عاطفی در رنج و مشکلات سخت بودند و تعدادی از آنها قید تحصیل را زدند گفت: همکاری و مساعدت مدارس با کمیته امداد امام (ره) یک کار بسیار با ارزش برای رفع مشکل این قشر است.

علی پیرفلک افزود: آرزو داریم به روزی برسیم هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از پیشرفت و ترقی در مقاطع مختلف تحصیلی و علم ودانش باز نماند.

وی تاکید کرد: امکانات و تجهیزات و پوشاک برای دانش آموزان نیازمند فراهم تا آنها بدون هیچ دغدغه ای ادامه تحصیل دهند.

وی بیان کرد: وضع اقتصادی و درآمدی شهرستان نسبت به استانهای دیگر به مراتب بهتر است و باید تبعیض و نابرابری را برطرف کنیم.

کد مطلب 1601349

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