اعدام تعدادی دیگر از قاچاقچیان شیشه / از سر گیری پرونده معروف به بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر یکشنبه در پایان دهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخورد با قاچاقچیان شیشه اظهار داشت: دستگاه قضایی برخورد جدی و قاطعی را با قاچاقچیان مواد روانگردان به خصوص شیشه خواهد داشت به طوریکه هفته گذشته شاهد اعدام 9 نفر از آنها بودیم.

وی افزود: پرونده تعداد دیگری از قاچاقچیان آماده و تکمیل شده است که طی روزهای آینده حکم مجازات آنها اجرا خواهد شد.

دولت آبادی همچنین درباره پرونده متهمان جاسوسی برای رژیم صهیونیستی نیز گفت: بر اساس حکم 10 نفر از متهمان که مشاهده کرده ام آنها به زندان و رد مال محکوم شدند.

دادستان تهران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره برخورد با مقصران حوادث گودبرداری نیز اظهار داشت: این افراد بهتر است به جای فرار به امدادرسانی حوادث بپردازند تا مجبور نشویم برای دستگیری آنها مانند حادثه مسجد حضرت رقیه از قوه قهریه استفاده کنیم.

وی همچنین درباره پرونده ریزش ساختمان در سعادت آباد نیز گفت این پرونده بزودی برای محاکمه متهمان به دادگاه فرستاده می شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شکایت استانداری در خصوص حادثه آبگرفتگی مترو گفت: در این زمینه شکایتی در دادستانی تهران مطرح شده که در حال رسیدگی است.

وی همچنین درباره پرونده معروف به بیمه نیز گفت: از ابتدای خرداد امسال جلسه محاکمه متهمان پرونده در دادگاه کیفری استان تهران از سر گرفته می شود.

دادستان تهران همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شکایت احمد توکلی نماینده تهران از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور گفت: این موضوع قدیمی اما در حال پیگیری در دادسراست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان از اجرای حکم عامل شهادت دانشمند هسته ای ایران در روز سه شنبه خبر داد و گفت: عامل ترور دکتر علیمحمدی صبح روز سه شنبه در زندان به دار مجازات آویخته می شود.