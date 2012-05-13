تعطیلی یک واحد تولید یخچال/ استمداد از آملی لاریجانی

نعمت نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی 18 ماه این کارخانه صنعتی از رئیس قوه قضائیه خواستار کمک و یاری شد.



وی با بیان اینکه این شرکت در خصوص تولید لوازم خانگی از جمله یخچال و فریزر از سال 87 شروع به کار کرده است گفت: ظرفیت تولید این کارخانه تعداد 7500 دستگاه انواع یخچال در سال است.

نعمتی تصریح کرد: کارخانه سردینه سازان تکتاز 50 نفر به طور مستقیم و بیش از 300 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است که بیش از 20 نفر از این کارگران از خانواده معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی محسوب می شوند.

وی از تعطیلی 18 ماه این واحد صنعتی خبر داد و افزود: متاسفانه بدلیل مسائل پیش آمده دادرسی و عدم نظارت و رسیدگی به شکایت های مطرح شده کارخانه سردینه سازان تک تاز در طول این مدت تعطیل شده است و کارگران این کارخانه شرایط خوبی ندارند.



وی خواستار رسیدگی پرونده شرکت سهامی سردینه سازان تک تاز از سوی شخص ریاست قوه قضاییه شد و گفت: مطمئنا با بررسی مجدد این پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه شاهد راه اندازی مجدد شرکت سهامی سردینه سازان تک تاز خواهد شد و کارگران بیکار شده به کار خود برمی گردند.

نعمتی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری، لازم است از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه صنعت در استان حمایت صورت پذیرد.

وی عنوان داشت: با حمایت از صنعت و صنعتگران شاهد رونق اشتغال در کشور و همچنین ایجاد رغبت و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه خواهیم شد.