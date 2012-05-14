صندوق توسعه ملی بیش از 14 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم قربانی در هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در اصفهان افزود: صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور پس انداز برای نسل آینده و حمایت از فضای کسب و کار تاسیس شده است.

وی ادامه داد: در طول پنج سال برنامه پنجم توسعه باید از 20 تا 32 درصد از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در این صندوق ذخیره شود.

رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور با اشاره به اینکه در سال گذشته 20 درصد و امسال 23 درصد از محل فروش نفت و گاز در این صندوق ذخیره شده و خواهد شد، گفت: با گذشت تنها چهار ماه از تاسیس این صندوق، 14 هزار و 760 میلیارد دلار با بانک های دولتی و خصوصی قرارداد منعقد شده است.

وی با اعلام اینکه تا کنون از این قراردادها حدود هشت میلیارد دلار پرداخت یا به نفع متقاضیان مسدود شده، افزود: این حجم قرارداد معادل چهار سال فعالیت بانکهای کشور است.

قربانی با تاکید بر اینکه دیگر وقت آن گذشته است که چاه های نفت را در هزینه های جاری فعال کنیم، تصریح کرد: افتخار دولت دهم این است که برای پس انداز 20 درصد از درآمدهای نفتی به نفع آیندگان اقدام کرد.

به گفته وی، پس اندازهای صورت گرفته در صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و سازمان ها و شرکت های غیردولتی در اعطای تسهیلات برای ایجاد فضای کسب و کار و فناوری در نظر گرفته شده است.

رییس صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه هشت درصد است، افزود: دو و چهار دهم درصد از این رشد مربوط به بخش بهره وری است.

قربانی تصریح کرد: رشد مربوط به بهره وری از طریق حمایت از سرمایه گذاری، اصلاح روش ها، ایجاد پس انداز 40 درصد نسبت به تولید ناخالص ملی، تولیدات استاندارد و با کمک فناوران و دانشگاهیان میسر می شود.

سیر نزولی قیمت سکه در بازار اصفهان ادامه دارد



قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز یکشنبه در بازار اصفهان با 16هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه گذشته، 612 هزار تومان معامله شد.

همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 15 هزار تومان کاهش 601 هزار تومان و نیم سکه تمام بهار آزادی با کاهش 14 هزار تومانی 301 هزار تومان به فروش رفت.

در این بازار ربع سکه با کاهش دو هزار و 500 تومانی 174 هزار و 500 تومان و سکه یک گرمی با افزایش چهار هزار و 500 تومانی، 104 هزار و 500 تومان معامله شد.

هر گرم طلای 18عیار در بازار مرکزی طلا و جواهر اصفهان نیز 60 هزار و 700 تومان و هر مثقال 263 هزارتومان به خریداران عرضه شد.

در بازار رسمی مبادلات ارزی اصفهان هر دلار آمریکا یک هزار و 226 تومان، 'یورو' یک هزار 583 تومان، پوند انگلیس یک هزار و970 تومان و درهم 333 تومان اعلام شد.

این قیمتها در حالی است که امروز در بازار غیر رسمی مبادلات ارز در اصفهان دلار آمریکا یک هزار و 575 تومان، یورو دو هزار و 70 تومان، پوند انگلیس دو هزار و 600 و درهم 438 تومان فروخته می شود.