به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که پیش از ظهر امروز در شهر دبی امارات برگزار شد، سایت فدراسیون امروز اشتباه بزرگی در اعلام نتایج این مسابقات انجام داد. سایت فدراسیون فوتبال امارات از قرار گرفتن تیم کره‌شمالی در گروه B و تیم کره‌‍جنوبی در گروه C خبر داد درحالیکه طبق قرعه‌کشی صورت گرفته تیم کره‌جنوبی در گروه B قرار دارد و کره‌شمالی هم در گروه C به مصاف رقیبان خواهد رفت. همین مسئله باعث شده است بسیاری از سایت‌ها گروه‌بندی این مسابقات را به اشتباه اعلام کنند.

گروه‌بندی صحیح مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: ایران، امارات، ژاپن و کویت

گروه B: کره‌ جنوبی، چین، تایلند و عراق

گروه C: کره‌ شمالی، ازبکستان، ویتنام و اردن

گروه D: استرالیا، عربستان، سوریه و قطر

از سوی دیگر از سوی اکبر محمدی سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان اسامی 25 بازیکن برای حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم که از 25 لغایت 30 اردیبهشت‌ماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود، اعلام شد.

روزبه چشمی، علی محسن‌زاده، علیرضا رمضانی، وحید حیدریه، محمد حسین کنعانی، محمد حسین‌‎پور، بهنام برزای، ولید مشاعی‌زاده، یوسف وکیا، رضا احمدی، احمد عبداله‌زاده، امین جهان کهن، میلاد همایونی، سردار آزمون، محمدرضا قدرتی‌پور، محمد ناصری، حمید حیدری، علیرضا خسروی، علیرضا جهانبخش، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، محمدعلی مردانی، احسان پهلوان، فرشاد مراد کریمی و محسن صائمی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در امارات آماده‌ می‌کند، در گروه A آن رقابتها باید به مصاف تیم‌های امارات، ژاپن و کویت برود.