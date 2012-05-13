مجروح شدن 69 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه یک هزار و 151 تماس مددجو و 172 تماس مزاحم طی 24 ساعت گذشته در مرکز اورژانس قم به ثبت رسیده است افزود: این تماس‌ها منجر به انجام 163 مأموریت شد.



وی ادامه داد: در این مدت 105 ماموریت قلبی - تنفسی و ... و 68 مأموریت نیز مربوط به تصادفات رانندگی قم بوده است.



مسمومیت با گاز فاضلاب



معاون اورژانس قم، مسمومیت سه نفر با گاز فاضلاب را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت: حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.



حادثه موتورسیکلت



فراهانی سقوط از موتور را از دیگر حوادث عنوان کرد و ابراز داشت: این حادثه در اتوبان کاشان رخ داد که سه نفر در آن مجروح شدند.



وی در ادامه از تصادف 2 موتورسیکلت در بلوار شهید مدنی خبر داد و اظهار کرد: سه مجروح این حادثه به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.