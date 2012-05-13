  1. استانها
  2. قم
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

فراهانی به مهر خبر داد:

مجروح شدن 69 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مجروح شدن 69 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: 58 فقره تصادف، طی 24 ساعت گذشته در قم رخ داد که 69 نفر در آن مجروح شدند.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه یک هزار و 151 تماس مددجو و 172 تماس مزاحم طی 24 ساعت گذشته در مرکز اورژانس قم به ثبت رسیده است افزود:  این تماس‌ها منجر به انجام 163 مأموریت شد.

وی ادامه داد: در این مدت 105 ماموریت قلبی - تنفسی و ...  و 68 مأموریت نیز مربوط به تصادفات رانندگی قم بوده است.

مسمومیت با گاز فاضلاب

معاون اورژانس قم، مسمومیت سه نفر با گاز فاضلاب را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت: حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

حادثه موتورسیکلت

فراهانی سقوط از موتور را از دیگر حوادث عنوان کرد و ابراز داشت: این حادثه در اتوبان کاشان رخ داد که سه نفر در آن مجروح شدند.

وی در ادامه از تصادف 2 موتورسیکلت در بلوار شهید مدنی خبر داد و اظهار کرد: سه مجروح این حادثه به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 1601386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها