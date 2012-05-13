لیدرهای اخراجی از عوامل مهم فتنه در پرسپولیس هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: لیدرهای اخراجی باشگاه پرسپولیس که در گذشته با اتصال به برخی افراد خاص اقدام به توطئه علیه این باشگاه می کردند، هم اکنون برای ضربه زدن به پرسپولیس در فصل جدید اقدامات خود را شروع کرده اند، در واقع این افراد یکی ازعوامل فتنه در پرسپولیس هستند.

وی افزود: این افراد که خود را به عنوان مالک باشگاه فرض کرده بودند در فصل گذشته توطئه های زیادی را علیه پرسپولیس انجام دادند و هم اکنون نیز با فتنه گری در فصل جدید در صدد ضربه زدن برآمدند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در بدو ورود به باشگاه پرسپولیس متوجه حضور مخرب آنها در باشگاه شدم و لذا دستور اخراج آنها را دادم. این افراد یکی از عوامل مهم فتنه در باشگاه پرسپولیس هستند و هم اکنون نیز با پخش شایعات دروغ در زمینه نقل و انتقالات در صدد تخریب و فتنه گری برآمدند.

وی در همین خصوص افزود: این فتنه گران با دروغ پراکنی در زمینه اخراج و یا جذب بازیکنان می خواهند جو پرسپولیس را خراب کرده که متاسفانه در این راه بعضی از سایت ها نیز با انتشار اخباری که از سوی این افراد اعلام می شود به طور ناخواسته به پیکره پرسپولیس ضربه وارد می کنند.

رویانیان گفت: مطمئنا یکی از برنامه های من در زمینه اطلاع رسانی به هواداران ارائه اسامی آنهایی است که با ارتباط با افراد خاص درصدد تخریب پرسپولیس هستند و در این زمینه به آنها هشدار می دهم که در صورت ادامه روند کنونی، قطعا نام و مشخصات آنها به همراه نقطه اتصال آنها را اعلام خواهم کرد.من از رسانه ها می خواهم تا قبل از انتشار اخباری در زمینه نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس حتما صحت و سقم آنرا جویا شوند.

وی در خاتمه تاکید کرد: روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی دارای وجدان کاری بوده و همواره با تحمل زحمات فراوان در جهت پیشبرد اهداف کلان ورزش در کشور فعالیت می کنند و من ضمن تشکر از آنها درخواست می کنم تا به هیچ عنوان به شایعاتی که تحت عناوین مختلف در زمینه نقل و انتقالات اعلام می شود توجه نکنند زیرا خود من به عنوان مدیر عامل باشگاه در زمان لازم به افکار عمومی اطلاع رسانی خواهم کرد.