مخالفت مجلس با معافیت واردات حاصل از ارز صادراتی از حقوق ورودی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس که به بررسی لایحه بودجه سال 1391 اختصاص یافته است جزء ۵ الحاقی 27لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بهگفتنی است بر اساس جزء ۵ این بند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.



در جریان بررسی این جزء، محمد دهقان با بیان اینکه مشخص نیست در این بند کدام کالا واسطه ای و کدام کالا سرمایه ای است گفت: تصویب این الحاقی موجب تنش میان صادر کنندگان و واردکنندگان می شود و زمینه دلالی را فراهم می کند.



همچنین الیاس نادران با بیان اینکه این الحاقی برخلاف برنامه پنجم توسعه است، گفت: براساس ماده ۱۵ آیین نامه، مباحث خلاف آیین نامه قابل طرح نیست.

محمدرضا باهنر نیز که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت تاکید کرد که این بند الحاقی مخالف برنامه ژنجم توسعه است و لذا دو سوم رای گرفته می شود.



پس از عدم رای نمایندگان به حذف به دلیل مغایرت با برنامه پنجم، این جزء به رای گذاشته شد اما از سوی نمایندگان تصویب نشد و نمایندگان این بند الحاقی را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.



به موجب جزء ۵ این بند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.