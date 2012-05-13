به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در خبری فوری از طرابلس گزارش داد درگیریها میان ارتش لبنان و افراد مسلح در منطقه باب التبانه طرابلس از سرگرفته شد.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، تا کنون 14 نفر در درگیریهای طرابلس کشته و زخمی شده اند و اوضاع این شهر به حدی بحرانی شد که دولت لبنان نشست فوق العاده شورای عالی دفاعی این کشور را خواستار شده بود.

درگیریهای شمال لبنان، صبح امروز در پی تیراندازی افراد ناشناس در منطقه جبل التبانه علیه نیروهای امنیتی لبنان آغاز شد.

این در حالی است که جریانهای سلفی از چند روز پیش در اعتراض به بازداشت یکی از مقامات خود دست به تحصن در یکی از مناطق طرابلس زده اند.