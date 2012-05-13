اجرای 110 هزار میلیارد تومان پروژه در وزارت راه و شهرسازی

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بزرگ فعالیت‌های عمرانی در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در وزارت راه و شهرسازی 110 هزار میلیارد تومان حجم فعالیت وجود دارد که بیش از 50 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن مهر بوده و این حجم فعالیت عده‌ اندکی را از مسیر پاک و حلال دور می‌ کند.

نیکزاد افزود: به محض ادغام دو وزارتخانه و انتصاب مسئولیت، این عده‌ قلیل از بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی کنار زده شد تا نتوانند در صلابت و پاکدامنی دولت و دولتمردان خللی ایجاد کنند.

وزیر راه و شهرسازی از دادگاه متهمان پرونده فساد مالی اخیر خواست تا با مجرمان پرونده با اشد مجازات برخورد شود.

نیکزاد افزود:عده‌ای انگشت‌ شمار که از راه خدا و پیامبر دور شده‌ نمی‌توانند حلالیت و پاکی 60 هزار نفر از همکاران وزارت راه را زیر سئوال ببرند.