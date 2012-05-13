به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خاموشی بعد از ظهر یکشنبه در همایش سراسری مسئولین دارالقرآن کریم در مشهد با تاکید بر اینکه سبک زندگی ما تفاوت فاحشی با سبک زندگی غیر اسلامی دارد و باید این موضوع در جامعه جا بیفتد، ادامه داد: در سبک زندگی بی قید وبند غربی بعد حیوانی انسان لجام گسیخته در جامعه رها می شود و تبعیت از بعد و غریزه حیوانی همین طور ادامه دارد.

وی افزود: ساحت انقلاب اسلامی با دیگر جوامع و حکومت ها فرق دارد و ما برای تحقق اهداف الهی و اجرای آنها محکم می ایستیم.

خاموشی افزود: انقلاب اسلامی مهترین پیامش این است که رفتار انسان در جامعه اسلامی در ظل امر الهی تفسیر می شود، ولی اینکه آموزه های الهی چقدر توانسته در جامعه امروزی عملیاتی شود بحث دیگری است و نیازمند این هستیم که با جدیت بیشتری برای تحقق ارزش های دینی تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه کوی و برزن در تمامی نقاط کشور باید رنگ و بوی اسلامی داشته باشد، افزود: فرهنگ قرآنی با شعار محقق نمی شود و باید در راستای پیاده سازی آن در جامعه برنامه های کاربردی و عملیاتی داشته باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه تبلیغ و تربیت اسلامی در جامعه بر عهده این سازمان است گفت: سبک زندگی اسلامی در راستای اهداف نظام و انقلاب و پاسداشت مجاهدت های امام راحل باید قولی و فعلی در جامعه تبیین و نهادینه شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه در محضر پیامبر اکرم اسلام نیز برخی برای فهم دین و بعضی نیز برای برخی ملاحظات اجتماعی حضور پیدا می کردند افزود: دو مدل زندگی در جهان بیشتر نداریم زندگی در دنیا به غایت دنیا و زندگی به غایت آخرت و افراد در هر طبقه اجتماعی که هستند ممکن است فعالیت های خود را با انگیزه های مختلف دین مداری یا دنیا طلبی دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه زندگانی جاودانی و حیات طیبه در پرتو عنایت الهی شکل می گیرد بیان کرد: علما معتقدند انسان ها به دلیل تکبر خود و اینکه ایمان موحدانه ندارند و برای خدا زندگی نمی کنند می میرند و نامی از آنها در اذهان بشری باقی نمی ماند.

خاموشی با اشاره به زندگی رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و زنده بودن یاد و راه ایشان در تمامی دنیا بیان کرد: امام برای ظلم ستیزی قیام کرد و پیام او که بر محور دین مداری او بود الان بیداری اسلامی را در دنیا بوجود اورده است.

وی ادامه داد: علمای اخلاق معتقدند دنیا نهایت دید آدم کوردل است چرا که شخص کوردل آمال دنیوی را هدف می گیرد و انسان بیداردل بوسیله دنیا و نعمت های الهی آن به خدا می رسد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ها و مناسبت های مذهبی سالیان متمادی به شکل مردمی برگزار شده است، افزود: امسال بودجه خوبی به فعالیت های قرآنی اختصاص یافته و این بدان معنا نیست که باید روی بودجه دولتی برای اجرای برنامه ها حساب کرد و مشارکت های مردمی را نادیده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اصل انجام کار قرآنی مال مردم است و بودجه اختصاص یافته برای بهینه سازی برنامه هاست افزود: وظیفه دولت توسعه فعالیتهای قرآنی است و مردم باید در زمنیه وقف، هبه و جریان نرم افزاری قرآنی بر تلاش خود بیفزایند.