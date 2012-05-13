بودجه قرآنی به برنامه های جدید و کاربردی دستگاه ها تعلق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان و کارشناسان دارالقران کریم که در مشهد برگزار شد، گفت: در فعالیت های قرآنی کشور برنامه محوری مد نظر است.

وی با اشاره به تصویب سند توسعه قرآنی کشور در شورای عالی انقلاب اظهارکرد: این سند سیاست های راهبردی و چشم انداز فعالیت های قرآنی را تبیین و مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه در این نشست توجیه و تبیین برنامه های سال 91 به تفکیک در حوزه های آموزشی انجام گرفت افزود: حاصل یک دهه تلاش این سازمان بهره مند شدن 6 میلیون نفر از برنامه های آموزشی نظیر مفاهیم و تفسیر قرآن در سراسرکشور است و تحقق بودجه نیم درصد قرآنی می تواند خدمات این سازمان را هر چه بیشتر در بین مردم گسترش دهد.

وی ضمن اشاره به روند رو به رشد توجه مسئولین قانونگذار و اجرایی، به گسترش فعالیتهای قرآنی در سالهای اخیر و افزایش نسبی اعتبارات قرآنی خواستار محوریت فعالیت های قرآنی در تمامی برنامه ریزی های کلان نظام اسلامی شدند.

در این همایش بیانیه پایانی نشست تخصصی مسئولین دارالقرآن الکریم و کارشناسان قرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی نیز قرائت شد.

در متن این بیانیه آمده بود که خیزش عمومی و بیداری اسلامی در سالهای اخیر بشارت دهنده وعده قرآنی پیروزی حق بر باطل است که نسیم روح نواز آن جوانه امید به ظهور منجی بزرگ بشریت و منادی عدالت در جای جای گیتی را در قلوب آزادگان جهان شکوفا می سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود: از آنجا که هدف از بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی، هدایت انسان به سرچشمه کمال و تقرب به درگاه قدس الهی است، از مسئولین نظام اهتمام مضاعف به توسعه و گسترش مفاهیم انسان ساز قرآن کریم و توجه به بعد تربیتی کتاب الهی را خواستاریم.

مسئولین قرآنی کشور در این بیانیه تداوم افزایش اعتبارات قرآنی و تخصیص مناسب و مطلوب و به موقع آنها را از مسئولین نظام خواستار شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده بود: ضمن حمایت کامل از منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت توسعه امر حفظ و مفاهیم قرآن کریم در کشور و تلاش همه جانبه برای تحقق مطالبه ایشان، از همه نهادها و دستگاههای فعال در این عرصه برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و توجه به سند چشم انداز نظام و حرکت مدبرانه را خواستاریم.