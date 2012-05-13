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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

کاظمی عنوان کرد:

40 روستا در لنگرود آبرسانی شد/ لزوم توسعه گردشگری

40 روستا در لنگرود آبرسانی شد/ لزوم توسعه گردشگری

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار لنگرود از آبرسانی به 40 روستا طی سه سال اخیر در این شهرستان خبر داد.

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین آب سالم و بهداشتی را از نیازهای مبرم مردم دانست و از مسئولان خواست در این زمینه تلاش مضاعفی داشته باشند.
 
وی همچنین از گاز رسانی به 20 روستا طی دو سال گذشته در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: گاز طبیعی ضمن تامین رفاه و آسایش مردم نقش محوری در جامعه دارد.

فرماندار لنگرود از ساخت پروژه کنارگذر، بیمارستان 120 تختخوابی، دانشگاه آزاد و پیام نور، کشتارگاه صنعتی دام و طیور در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ساخت کنارگذر از سه سال قبل در این منطقه آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است.

وی با اشاره به ساخت بیمارستان 120 تختخوابی لنگرود افزود: این پروژه از مصوبات سفر استان هیئت دولت است که با تکمیل ساخت این بیمارستان کمک شایانی به مقوله بهداشت و درمان شهرستان خواهد داشت.

کاظمی ادامه داد: دانشگاه آزاد و پیام نور به ترتیب با شش و دو هزار متر مربع زیربنا در حال ساخت هستند.
کد مطلب 1601423

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