40 روستا در لنگرود آبرسانی شد/ لزوم توسعه گردشگری

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر تامین آب سالم و بهداشتی را از نیازهای مبرم مردم دانست و از مسئولان خواست در این زمینه تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی همچنین از گاز رسانی به 20 روستا طی دو سال گذشته در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: گاز طبیعی ضمن تامین رفاه و آسایش مردم نقش محوری در جامعه دارد.



فرماندار لنگرود از ساخت پروژه کنارگذر، بیمارستان 120 تختخوابی، دانشگاه آزاد و پیام نور، کشتارگاه صنعتی دام و طیور در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ساخت کنارگذر از سه سال قبل در این منطقه آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است.



وی با اشاره به ساخت بیمارستان 120 تختخوابی لنگرود افزود: این پروژه از مصوبات سفر استان هیئت دولت است که با تکمیل ساخت این بیمارستان کمک شایانی به مقوله بهداشت و درمان شهرستان خواهد داشت.



کاظمی ادامه داد: دانشگاه آزاد و پیام نور به ترتیب با شش و دو هزار متر مربع زیربنا در حال ساخت هستند.