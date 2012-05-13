کشتی مازندران آبروی ورزش ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در پیامی به سومین دوره مسابقات کشتی جام شهید شیرودی اظهار داشت: کشتی همواره یکی از پرامیدترین رشته ها برای ابراز عواطف جمعی ملت بزرگ ایران در میادین ورزشی جهانی بود و به گواه تاریخ، لحظات سرشار از شادی و غرور را برای مردم قهرمان ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: کشتی ورزش اول ایران زمین و پرافتخارترین رشته و مهد پرورش نام آوران و قهرمانان این مرز و بوم بوده که همواره الفتی نزدیک با جوانمردی و مروت داشته و دارد و حضور انبوه تماشاگران در سالن های مسابقات کشتی، بیانگر این واقعیت بوده که محبوبیت این رشته در جای جای ایران و در قلب تک تک مردم این زادبوم کهن و باستانی ریشه دارد.



استاندار مازندران تاکید کرد: سهم مازندران در این رشته و کسب مدال های رنگارنگ از سوی پهلوانان این سامان قهرمان پرور، نقش و جایگاه بسزا و ارزنده ای بوده و باید حمایت از قهرمانان و اعتلای استعدادهای نوپا در این رشته از سوی مربیان و مسوولان ذیربط مورد اهتمام قرار گیرد.



وی افزود: بی شک برگزاری مسابقات کشتی با نام شهید سرافراز، علی اکبر قربان شیرودی که نشان از ارادت مردم دیار علویان به فاتحان قله های ایثار و شهادت دارد، علاوه بر ایجاد فضای ورزشی و نشاط انگیز در میان جوانان و علاقه مندان به کشتی، موجب زنده نگه داشتن خاطره همیشه جاری یلان بیشه جانبازی خواهد بود.