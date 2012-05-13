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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۲۷

طاهایی اعلام کرد:

کشتی مازندران آبروی ورزش ایران است

کشتی مازندران آبروی ورزش ایران است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از کشتی استان به عنوان آبروی ورزش ایران در میادین جهانی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در پیامی به سومین دوره مسابقات کشتی جام شهید شیرودی اظهار داشت: کشتی همواره یکی از پرامیدترین رشته ها برای ابراز عواطف جمعی ملت بزرگ ایران در میادین ورزشی جهانی بود و به گواه تاریخ، لحظات سرشار از شادی و غرور را برای مردم قهرمان ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: کشتی ورزش اول ایران زمین و پرافتخارترین رشته و مهد پرورش نام آوران و قهرمانان این مرز و بوم بوده که همواره الفتی نزدیک با جوانمردی و مروت داشته و دارد و حضور انبوه تماشاگران در سالن های مسابقات کشتی، بیانگر این واقعیت بوده که محبوبیت این رشته در جای جای ایران و در قلب تک تک مردم این زادبوم کهن و باستانی ریشه دارد.

استاندار مازندران تاکید کرد: سهم مازندران در این رشته و کسب مدال های رنگارنگ از سوی پهلوانان این سامان قهرمان پرور، نقش و جایگاه بسزا و ارزنده ای بوده و باید حمایت از قهرمانان و اعتلای استعدادهای نوپا در این رشته از سوی مربیان و مسوولان ذیربط مورد اهتمام قرار گیرد.

وی افزود: بی شک برگزاری مسابقات کشتی با نام شهید سرافراز، علی اکبر قربان شیرودی که نشان از ارادت مردم دیار علویان به فاتحان قله های ایثار و شهادت دارد، علاوه بر ایجاد فضای ورزشی و نشاط انگیز در میان جوانان و علاقه مندان به کشتی، موجب زنده نگه داشتن خاطره همیشه جاری یلان بیشه جانبازی خواهد بود.

کد مطلب 1601438

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