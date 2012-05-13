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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۵۲

مسابقات قرآن دانش آموزی گلستان برگزار شد

مسابقات قرآن دانش آموزی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سی امین دوره مسابقات قرآن کریم دانش آموزان استان گلستان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مسابقات در دو مرحله استانی برگزار شد که مر حله اول آن در دهه دوم اسفند و با شرکت بیش از 1400 دانش آموز دختر و پسر انجام پذیرفت .

عتیقی افزود: از این تعداد به تفکیک جنسیت از هر پایه سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

وی افزود: این افراد نیز به تفکیک جنسیت هفته گذشته در کانون طه شهرستان گرگان با یکدیگربه رقابت پرداخته و نفرت اول تا سوم هر رشته مشخص شد.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
 

کد مطلب 1601454

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