مسابقات قرآن دانش آموزی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مسابقات در دو مرحله استانی برگزار شد که مر حله اول آن در دهه دوم اسفند و با شرکت بیش از 1400 دانش آموز دختر و پسر انجام پذیرفت .

عتیقی افزود: از این تعداد به تفکیک جنسیت از هر پایه سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

وی افزود: این افراد نیز به تفکیک جنسیت هفته گذشته در کانون طه شهرستان گرگان با یکدیگربه رقابت پرداخته و نفرت اول تا سوم هر رشته مشخص شد.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

