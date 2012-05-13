624 نفر در سوانح رانندگی همدان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی احسان صالح افزود: 475 نفر از جان باختگان سوانح رانندگی همدان مرد و 167 نفر زن هستند.

وی از کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در سال گذشته نسبت به سال ماقبل خبر داد و عنوان کرد:‌ بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 448 مورد در جاده‌های برون شهری رخ داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان افزود: تصادفات درون شهری موجب مرگ 129 نفر و تصادف در جاده‌های روستایی باعث فوت 47 نفر شده است.

وی عنوان کرد: سوانح رانندگی سال گذشته همدان موجب مصدوم و مجروح شدن هفت هزار و 196 نفر شد که از این تعداد پنج هزار و 67 نفر مرد و دو هزار و 129 نفر زن هستند.