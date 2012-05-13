بهره برداری قطعه چهار آزاد راه اه تهران شمال در شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قطعه اول آزاد راه تهران - شمال که توسط پیمانکاران چینی در حال اجرا بوده دچار مشکلاتی شد که برطرف شد و کار به صورت جدی در حال انجام است.



وی از نحوه فعالیت بنیاد مستضعفان در قطعه دو و سه آزاد راه تهران شمال و عدم اجازه بنیاد به فعالیت بخش خصوصی در این قطعه گلایه کرد.



وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قطعه اول آزاد راه تهران – شمال از تهران تا شهرستانک به طول 30 کیلومتر و قطعه چهارم آزاد راه به طول 20 کیلومتر از مرزن آباد تا چالوس امسال و سال بعد زیر بار ترافیکی می رود.

وی افزود: در سفر قبلی به چالوس قول داده بودم که تا پایان سال 90 قطعه چهارم به بهره برداری برسد اما به دلیل رانش زمین این امر میسر نشد که از مردم عذرخواهی می کنم.



وی گفت: اگر رانش زمین در دامنه کوههای منطقه رخ نمی داد در حال حاضر شاهد افتتاح این پروژه بزرگ و حیاتی بودیم.



وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش ما بر این است تا قطعات یک تا چهارم آزادراه تهران - شمال را تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسانیم و عملیات جدی در قطعه دو و سه را آغاز کنیم.