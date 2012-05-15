تلف شدن 3 هزار ماهی در بند عبدل آباد/ دلیل مرگ ماهیان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت یک هفته از مرگ هزاران ماهی در بند عبدل آباد خراسان شمالی هیچ کدام از مسئولان مرتبط با حوزه آبزیان در خراسان شمالی اظهار نظر دقیقی درباره علت مرگ این تعداد ماهی نکرده اند.

شگفت آنکه با وجود تلف شدن 3 هزار قطعه ماهی در این بند، هیچ کدام از نهادهای مربوطه و یا متولی بهره برداری از بند عبدل آباد نیز اقدام به ارسال نمونه ماهی‌های تلف شده به آزمایشگاه دامپزشکی استان نکرده اند.

محیط زیست آب پاکی را روی دست همه ریخت

اداره کل محیط زیست خراسان شمالی با این توجیه منطقی که سد مزبور و ماهیان رها شده در آن، زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی هستند، از قبول هرگونه مسئولیتی در این زمینه شانه خالی می‌کند.

کارشناس مسئول حیات وحش و آبزیان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بازدید کارشناسان محیط زیست استان از سد عبدل آباد مشخص شد که هیچ کدام از آبزیان تلف شده جزء گونه‌های طبیعی و بومی استان نبوده و تمامی تلفات نیز مربوط به گونه‌های پرورشی رها شده در این بند است.

بهروز جعفری در مورد امکان آلودگی شیمیایی آب و یا سایر آلودگی‌ها اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن این بند در بالادست رودخانه اترک، احتمال اینکه این تلفات به دلیل آلودگی‌های شیمیایی و یا پساب رها شده از کارخانه پتروشیمی خراسان باشد وجود ندارد.

وی افزود: البته امکان اینکه نوعی آلودگی شیمیایی یا منبع دیگری مسبب این ضایعه باشد وجود دارد.

جعفری با بیان اینکه پیگیری این موضوع خارج از وظیفه محیط زیست است تصریح کرد: محیط زیست در صورتی این گونه قضایا را پیگیری می‌کند که گونه‌های تلف شده، بومی و طبیعی استان باشند.

آب گل آلودی که قرار بود از آن ماهی بگیرند

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چندی پیش یکی از پرورش دهندگان آبزیان خراسان شمالی، پس از اخذ موافقت اصولی سازمان جهاد کشاورزی استان برای پرورش ماهی کپور، در سد خاکی عبدل آباد اقدام به رهاسازی بچه ماهی در این سد خاکی کرد.

جمشید گریوانی اضافه کرد: البته پیش از این نیز تعداد فراوانی از گونه‌های خانواده کپورماهیان شامل آمور، فیتوفاک و کپور در این بند خاکی رها شده بود.

وی در مورد علت تلف شدن این تعداد قطعه ماهی در این بند اظهار داشت: نمونه‌های ماهیان تلف شده برای انجام آزمایشات لازم به آزمایشگاه دامپزشکی خراسان شمالی ارسال شده است.

گریوانی تصریح کرد: به احتمال زیاد این تلفات به علت سوء مدیریت و حمل نامناسب بچه ماهیان به این بند بوده است.

وی افزود: بند خاکی عبدل آباد با ظرفیت اسمی یک میلیون متر مکعب در بالادست رودخانه اترک واقع شده و به عنوان یکی از مراکز مهم تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در خراسان شمالی محسوب می‌شود.

گریوانی اضافه کرد: ظرفیت تولید در بند خاکی عبدل‌آباد سالانه 20 تن گوشت ماهی برآورد شده است.

آزمایشگاه دامپزشکی نمونه و گزارش تلفات دریافت نکرده است!

بر خلاف اظهارات مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر ارسال نمونه‌های ماهیان تلف شده به آزمایشگاه دامپزشکی استان، مسئولان دامپزشکی از ارسال چنین نمونه‌هایی و حتی دریافت گزارش تلفات، اظهار بی اطلاعی می‌کنند.

معاون فنی سازمان دامپزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون از وقوع چنین اتفاقی بی خبر بوده و موضوع تلف شدن 3 هزار قطعه ماهی در بند عبدل آباد را برای نخستین بار از زبان خبرنگار مهر می‌شنود افزود: تاکنون هیچ نمونه و گزارش تلفاتی در مورد ماهیان بند عبدل آباد دریافت نکرده ایم.

حمید رمضانی نیز احتمال سوء مدیریت در این بند خاکی را مهم‌ترین فرضیه این ضایعه دانست و افزود: اگر تلف شدن ماهیان دارای منشا عفونی و یا شیمیایی باشد باید منتظر افزایش این تلفات باشیم.

وی تصریح کرد: در اولین فرصت، کارشناسان دامپزشکی برای نمونه برداری از ماهیان تلف شده و تشخیص علت دقیق مرگ آبزیان به منطقه اعزام می‌شوند.

ماهیان را همه گر آب برد ...!

به هر علتی که باشد چه سوء مدیریت و چه آلودگی‌های شیمیایی، تلف شدن 3 هزار قطعه ماهی در یک بند خاکی موضوع مهمی بوده و به تبع آن شناسایی علت این تلفات نیز اهمیت فراوانی دارد.

در این موضوع خاص، انگشت اشاره تمام دوستداران طبیعت خراسان شمالی به سمت مسئولین جهاد کشاورزی نشانه رفته است، آنان منتظرند علت این تلفات با انجام آزمایش‌های دقیق، شناسایی و صادقانه به مردم اطلاع رسانی شود.

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