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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۱۲

افضلی:

دومیلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد بافق پرداخت شد

دومیلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد بافق پرداخت شد

بافق - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بافق گفت: در سال گذشته بالغ بر دو میلیارد ریال مستمری به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد.

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته برای بیمه تامین اجتماعی مددجویان نیز ۸۵۵ میلیون ریال پرداخت شد.

وی افزود: در بخش درمان مددجویان ۳۹۰ میلیون ریال هزینه شده ضمن اینکه برای تهیه کمک هزینه تامین جهیزیه نیز ۹۳ میلیون ریال به نیازمندان اعطا شد.

مدیر کمیته امداد بافق بیان داشت: در سال گذشته برای بخش فرهنگی ۴۲۷ میلیون ریال تخصیص داده شد که ۲۴۰ میلیون ریال از این مبلغ برای مساعدت به دانشجویان نیازمند پرداخت شد.

افضلی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات و وام که برای مواردی چون وام ضروری یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و وام دانشجویی نیز ۱۱۵ میلیون ریال پرداخت شد.

وی بیان داشت: فعالیت عمرانی از دیگر خدمات این نهاد به مددجویان و مستمندان است که سال گذشته بیش از یک میلیارد ریال در این زمینه هزینه شد.

مدیر کمیته امداد بافق همچنین یادآور شد: بر اساس اولویت کمیته امداد که ایجاد شرایط کاری و شغل مناسب در قالب وامهای خودکفایی و اشتغال از منابع امداد و بانکی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به ۳۰۸ نفر پرداخت شد.

کد مطلب 1601477

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