دومیلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد بافق پرداخت شد

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته برای بیمه تامین اجتماعی مددجویان نیز ۸۵۵ میلیون ریال پرداخت شد.

وی افزود: در بخش درمان مددجویان ۳۹۰ میلیون ریال هزینه شده ضمن اینکه برای تهیه کمک هزینه تامین جهیزیه نیز ۹۳ میلیون ریال به نیازمندان اعطا شد.

مدیر کمیته امداد بافق بیان داشت: در سال گذشته برای بخش فرهنگی ۴۲۷ میلیون ریال تخصیص داده شد که ۲۴۰ میلیون ریال از این مبلغ برای مساعدت به دانشجویان نیازمند پرداخت شد.

افضلی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات و وام که برای مواردی چون وام ضروری یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و وام دانشجویی نیز ۱۱۵ میلیون ریال پرداخت شد.

وی بیان داشت: فعالیت عمرانی از دیگر خدمات این نهاد به مددجویان و مستمندان است که سال گذشته بیش از یک میلیارد ریال در این زمینه هزینه شد.

مدیر کمیته امداد بافق همچنین یادآور شد: بر اساس اولویت کمیته امداد که ایجاد شرایط کاری و شغل مناسب در قالب وامهای خودکفایی و اشتغال از منابع امداد و بانکی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به ۳۰۸ نفر پرداخت شد.