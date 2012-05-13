به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در چهارمین مراسم جشن ازدواج یادگاران شاهد و ایثارگر مزدوج سال 90 بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با بیان اینکه زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، پر از فضلیت و الگویی واقعی برای ادامه زندگی سالم جامعه بشری است، گفت: ما باید ادامه دهنده راه این بانوی بزرگوار اسلام باشیم و زندگی ایشان را سرمشق قرار دهیم.



طاهایی با اشاره به اینکه تمام عمر پربرکت زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، مبتنی بر فضلیت و آموزه های دینی بوده است، افزود: افرادی که در زندگانی سیره حضرت صدیقه طاهره (س) را درپیش می گیرند، به طور قطع سعادتمند و خوشبخت خواهند بود.



استاندار مازندران از ازدواج به عنوان سنت حسنه پیامبر اسلام (ص) یاد کرد و بیان داشت: با پیروی از دستورات الهی و ائمه اطهار (ع) باید طوری زندگی کنیم که منشاء خیر و برکت برای نظام اسلامی باشیم.



وی فرزندان شاهد و ایثارگر را از سرمایه های اصلی نظام اسلامی دانست و گفت: خانواده های معظم شهدا در واقع میراث دار و پشتوانه اصلی ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی هستند.



طاهایی خطاب به فرزندان شاهد و ایثارگر افزود: شما امانت دار اهداف مقدس شهدا هستید لذا لازم است اهداف آسمانی پدرانتان را پاسداری و به جوانان معرفی کنید.



به میمنت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، 176 زوج شاهد و ایثارگر شامل فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگان پنج سال اسارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران مراسم ازدواج خود را جشن گرفتند.