جوان علی آباد مسیر 10 کیلومتری را توپ روی پا طی کرد/ انجام روپایی با تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، این جوان 22 ساله ساکن روستای شیرینگ علیا بخش کمالان بیش از سه سال تمرین ورزشی روپایی با توپ می کند.

شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای این کار را تقویت روحیه شادابی و نشاط با ورزش در جوانان بیان کرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر توپ روی پا، تک، ساچمه، توپ راکت، گلف و بدمینتون و تخم مرغ را هم روی پا می زنم.

شهرکی بیان داشت: در توپ پلف روی پا رکورد جهانی 135 بار در دقیقه بود که من 155 بار تکرار کردم و تنیس 144 بار بود که 160 بار روی پا زدم و رکورد جهانی را دارا هستم.

وی افزود: در حال حاضر روزانه سه ساعت تمرین دارد و در دانشگاه نیز مشغول تحصیل هستم.

وی در یکی از کارخانجات منطقه مشغول کار است، متاسفانه مسئولان هیچ حمایتی از این ورزش نکرده اند.