واژگونی جرثقیل 50 تنی/آتش سوزی درساختمان نیمه کاره

به گزارش خبرنگار مهر، سهل انگاری راننده جرثقیل 50 تنی در کنترل این خودروی سنگین واژگونی آن را بر روی دیوار ساختمان در پی داشت.

این حادثه 14:28 عصر روز گذشته به سامانه 125 اطلاع داده شد و ستاد فرماندهی بلافاصله نجاتگران گروه 14 را از ایستگاه 18 به محل حادثه در خیابان طالقانی نرسیده به خیابان بهار اعزام کرد.

عباس زحمتکش فرمانده گروه نجات 14 گفت: جرثقیل 50 تنی که در حال جابجایی بار در یک کارگاه ساختمانی بود در اثر سهل انگاری راننده واژگون شده و بر روی دیوار ساختمان مجاور فرود آمده بود.

وی در ادامه افزود: نجاتگران آتش نشانی پس از ایمن سازی محل و جلوگیری از خسارت بیشتر به وسیله جرثقیل 55 تنی ایستگاه 71 و با رعایت اصول ایمنی جرثقیل واژگون شده را به حالت اولیه بازگرداندند.

آتش سوزی در پارکینگ مجتمع مسکونی

بی احتیاطی مرد میانسال در استفاده از بنزین، آتش سوزی سه خودرو سواری را در پارکینگ مجتمع مسکونی در پی داشت.

در پی وقوع این حادثه ساکنین این مجتمع با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند که بیدرنگ زنگ ایستگاه 71 ساعت 14:25 روز گذشته از سوی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران به صدا درپآمد و آتش نشانان بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده در خیابان گلبرگ خیابان چهارده متری لشگر حرکت کردند.

رضا اقبال پور فرمانده آتش نشانان گفت: در پارکینگ یک مجتمع مسکونی دود و آتش زیادی مشاهده میشد و بنابر اظهارات شاهدان یکی از ساکنان ساختمان نیزدر داخل پارکینگ گرفتار شده بود که آتش نشانان بلافاصله با استفاده از دستگاه تنفسی و آبرسانی وارد پارکینگ شده و آتش را خاموش کردند.

وی افزود: مصدوم این حادثه مرد 45 ساله ای بنام (جعفر- م) بود که آتش نشانان وی را از داخل پارکینگ خارج کرده و به آمبولانس اورژانس منتقل کردند.

اقبال پور خاطرنشان کرد: آتش نشانان با استفاده از هواکش قوی، دود موجود را از محیط بسته خارج و از سرایت آتش به واحد های مسکونی مجتمع جلوگیری کردند.



آتش سوزی ساختمان نیمه کاره

شعله های سرکش ساختمان نیمه کاره، در خیابان آزادی با تلاش یک ساعت و نیمه آتش نشانان خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 15:45 دقیقه عصر روز گذشته با دریافت آتش سوزی این ساختمان، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 8 و 34 و52 را به خیابان آزادی، کوچه مشعوف اعزام کرد.

مهدی داوری معاون عملیات منطقه چهار در این باره گفت: از داخل ساختمان نیمه کاره به وسعت حدوداً 3800 متر مربع دود و شعله زیادی خارج می شد که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات انفرادی بی درنگ به دو گروه تقسیم و با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده و با استفاده از تجهیزات انفرادی اقدام به مهارو خاموش کردن شعله های آتش کردند.

داوری علت این حادثه را بی احتیاطی کارگران در هنگام برشکاری، جوشکاری و ریختن گدازه برروی عایق های حرارتی وایجاد کندسوزی و شعله وری و سرایت شعله به اطراف دانست.

خودرویی که از چاه بیرون کشیده شد

آتش نشانان از سقوط یک خودرو سواری به داخل چاه منزل جلوگیری کردند.در پی فروریختن دهانه چاه یک مجتمع مسکونی و گزارش تلفنی ساکنین، ستاد فرماندهی آتش نشانی ساعت 17:50 روز گذشته زنگ ایستگاه 57 را به صدا درآورد و امدادگران این ایستگاه را برای نجات حادثه دیدگان احتمالی عازم محدوده خیابان تهران پارس، خیابان شهید مطهری، خیابان سیزدهم شرقی کرد.

عباس فتحی، فرمانده آتش نشانان اعزامی با اشاره به وضعیت حادثه و خطرات احتمالی آن گفت: در محل مورد نظر که یک مجتمع مسکونی 5 طبقه بود با فروریختن قسمتی از سطح زمین روبه رو شدیم. در واقع کف پارکینگ این ساختمان در زیر چرخ های جلوی یک خودرو سواری فروریخته بود که همین عامل باعث گیر کردن خودرو و ایجاد شکاف بیشتر روی زمین شده بود.

وی افزود: آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی و قرار دادن الوار با استفاده از کِشنده دستی(تیفور) خودرو را به آهستگی و دقت از روی گودال خارج کردند تا عمق و سطح گودال ایجاد شده بیش از پیش نشود. پس از این کار، بررسی دلیل حادثه و ایمن سازی پس از عملیات نیز در دستور کار قرار گرفت. در بررسی ها مشخص شد فروریختن کف پارکینگ در اثر طوقه بندی غلط دهانه چاه و در نتیجه ریزش قسمتی از دهانه آن بوجود آمده بود.

بازیگوشی کودک را گرفتار کرد

پای کودک سه ساله که در میان نرده های بالکن مسکونی گرفتار شده بود با تلاش آتش نشانان آزاد شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 18:08 عصر روز گذشته با دریافت خبر این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 74 را به محل حادثه در جنت آباد شمالی خیابان بهارستان 28 اعزام کرد.

فریدون قاضی فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: در یک ساختمان چهار طبقه، کودک شش ساله ای از ناحیه مچ پای چپ در لای نرده های بالکن گرفتار شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان بی درنگ با رعایت نکات ایمنی و با استفاده از ابزار نجات پای کودک خردسال را بدون هیچگونه آسیبی خارج کردند و او را به آغوش والدینش بازگرداندند.

