  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۲

داورزنی عنوان کرد:

حضور وزرای فرهنگ ترکمنستان و ایران در بزرگداشت مختومقلی

حضور وزرای فرهنگ ترکمنستان و ایران در بزرگداشت مختومقلی

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس از حضور وزیر فرهنگ و هنر ترکمنستان و وزیر فرهنگ و ارشاد کشورمان در مراسم ویژه بزرگداشت مختومقلی فراغی در جمعه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی عصر یکشنبه در جشنواره بزرگداشت مختومقلی فراغی در سالن اداره ارشاد شهرستان افزود: در این مراسم سه برنامه ویژه برگزار می شود که اجرای سرود 50 نفری به زبان ترکمنی و فارسی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: اجرای موسیقی ترکمن و نمایشنامه را از دیگر برنامه های مراسم ویژه مختومقلی فراغی است.

داورزنی گفت: بنیاد مفاخر از سال گذشته مراسم بزرگداشت برخی مفاخر استان مانند مختومقلی، میرفندرسکی و میرداماد را گرامی داشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس بیان داشت: مختومقلی از جمله شاعرانی است که به محیط اطراف توجه داشته و وحدت را عامل موفقیت مسلمانان می داند.

وی گفت: سروده های فراغی در وصف ائمه اطهار نشان از محبت وی به خاندان نبوت و امامت در وجودش است.

در حاشیه این جشنواره، اجرای موسیقی سنتی، ذکر خنجر، دوتارنوازی و خوانش اشعار فراغی انجام شد.

کد مطلب 1601517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها