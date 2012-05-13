حضور وزرای فرهنگ ترکمنستان و ایران در بزرگداشت مختومقلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی عصر یکشنبه در جشنواره بزرگداشت مختومقلی فراغی در سالن اداره ارشاد شهرستان افزود: در این مراسم سه برنامه ویژه برگزار می شود که اجرای سرود 50 نفری به زبان ترکمنی و فارسی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: اجرای موسیقی ترکمن و نمایشنامه را از دیگر برنامه های مراسم ویژه مختومقلی فراغی است.

داورزنی گفت: بنیاد مفاخر از سال گذشته مراسم بزرگداشت برخی مفاخر استان مانند مختومقلی، میرفندرسکی و میرداماد را گرامی داشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس بیان داشت: مختومقلی از جمله شاعرانی است که به محیط اطراف توجه داشته و وحدت را عامل موفقیت مسلمانان می داند.

وی گفت: سروده های فراغی در وصف ائمه اطهار نشان از محبت وی به خاندان نبوت و امامت در وجودش است.

در حاشیه این جشنواره، اجرای موسیقی سنتی، ذکر خنجر، دوتارنوازی و خوانش اشعار فراغی انجام شد.