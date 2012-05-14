غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع دو انفجار طی چند روز گذشته در کشور سوریه گفت: معتقدم وقوع این گونه انفجارها در سوریه واکنش طرفداران آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقاومت بشار اسد در برابر آمریکا و قدرت های استکباری است.

وی افزود: اگر بشار اسد مانند سران برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهی می کرد هیچ کدام از این انفجارها به وقوع نمی پیوست.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه هدف اینگونه ناامنی ها در سوریه شکستن سد مقاومت است، گفت: به لطف خداوند ملت و مردم سوریه هوشیار هستند و بنده به هیچ وجه نگران حکومت سوریه نیستم.

حداد عادل خاطرنشان کرد: حکومت سوریه به دلیل پشتیبانی مردمی به هیچ وجه با انجام چند انفجار ساقط نمی شود.

منتخب مردم تهران در مجلس نهم اظهار داشت: دلیل این‌که رسانه‌های استعماری و استکباری سوریه را تحت فشار قرار داده اند، نزدیکی سوریه با ایران است، چراکه سوریه همراه با ایران با صهیونیست مقابله می‌کند.

به گزارش مهر، صبح روز پنجشنبه هفته گذشته 2 انفجار مهیب شهر دمشق را لرزاند. این انفجارها که یکی از آنها به وسیله کامیون بمب گذاری شده رخ داد، در نزدیکی یک مرکز امنیتی در چهارراه القزاز و در منطقه ای مملو از جمعیت و خودروهای پارک شده به وقوع پیوست.



بر اساس آخرین آمار وزارت کشور سوریه، در این انفجارها تاکنون 55 نفر کشته و 372 نفر زخمی شده اند و همچنین 15 کیسه مملوء از اجساد مجهول الهویه جمع آوری شده است.



شدت این 2 انفجار به حدی بوده است که حفره ای به عمق 10 متر در زمین ایجاد کرده است و شدیدترین انفجار از آغاز بحران سوریه طی یک سال و نیم گذشته تاکنون به شمار می رود.



وزارت امور خارجه سوریه در پی این حادثه با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرد: دمشق صبح روز دهم می 2012 هدف انفجارهای مهیبی قرار گرفت که بر اثر آن دستکم 55 شهروند سوری جان خود را از دست داده اند و بیش از 370 نفر زخمی شده اند و بسیاری از املاک و ساختمان های دولتی و شخصی تخریب شده است.



در این بیانیه تاکید شده است: این جنایات روزافزون بیانگر این است که سوریه در معرض حملات تروریستی قرار دارد که از سوی گروه های تروریستی انجام می شود. گروه هایی که از خارج سوریه مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می گیرند.



در پایان بیانیه تاکید شده است: جمهوری عربی سوریه علیرغم این جنایات تروریستی همچون گذشته به مبارزه با تروریسم و دفاع از حاکمیت خود و برقراری امنیت و ثبات در سوریه ادامه خواهد داد.

شورای امنیت در بیانیه ای انفجارهای خونین دمشق را محکوم کرد و اجرای فوری طرح کوفی عنان برای توقف خشونت در سوریه را خواستار شدند.

علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان نیز با ارسال پیامی به ولید معلم همتای سوری خود اقدامات تروریستی اخیر در تعدادی از شهرهای سوریه را محکوم کرد .