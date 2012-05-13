کنترل 75 درصد افغانستان به نیروهای افغان سپرده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت افغانستان از اجرای سومین مرحله از انتقال کنترل مناطق این کشور به نیروهای بومی خبر داد.

بر این اساس نیروهای امنیتی افغان کنترل بخشهای بیشتری از این کشور را در اختیار می گیرند. بنا بر اعلام دفتر ریاست جمهوری افغانستان در سومین گام از این طرح 5 مرحله ای کنترل امنیت 260 منطقه دیگر به افغانها سپرده می شود.

به این ترتیب نیروهای افغان مسئول کنترل امنیت بیش از 75 درصد خاک کشورشان می شوند. طبق بیانیه ای که امروز یکشنبه دفتر "حامد کرزای" منتشر کرده ولایات اروزگان، کاپیسا و پروان به طور کامل به نیروهای بومی سپرده می شوند.

این در حالی است که مقامات کابل از اجرایی شدن این مرحله درکمتر از شش ماه آینده خبر می دهند. گفتنی است فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) ابراز امیدواری کرده که روند انتقال کنترل این کشور به نیروهای افغان ظرف 18 ماه آینده به اتمام برسد.