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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۶

امیریان عنوان کرد:

انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان در شهرهای این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیریان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار برگزاری انتخابات از ساعت هشت صبح جمعه در 25 شعبه اخذ رای در سراسر استان انجام گرفت.

وی بیان کرد: این انتخابات با شرکت 70 نفر کاندیدای عضویت برگزار شد که در نهایت 40 نفر به عنوان شورای اجرایی اصلی و علی البدل و همچنین بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: 83 هزار نفر که معادل 14درصد جمعیت کل استان است، عضو جمعیت هلال احمر استان هستند.

وی گفت: در این انتخابات در شهرستان بویراحمد، شیرعلی خرامین، کیان دهرابپور، ادریس رحیمی کیا و محمد جهان بیشترین آرا را کسب کردند.

امیریان عنوان کرد: در شهرستان کهگیلویه نیز سید هیبت اله رزمجو، نظیر مهرجو، علی اژدر و بردیان کرامتی و در شهرستان گچساران سید مسلم حسینی، محسن احمدی، حمید نارکی و آیت الله حمیدی نیا آرای لازم را کسب کردند.

وی بیان داشت: در بهمئی نیز سازگار جومردیان، مسعود رحیمی، رحمان اکبری و حسن سیدزاده و در شهرستان دنا کریم منوچهری، عبدالمطلب رهنما، مرادعلی پیوند و علی رضوانجو موفق به کسب بالاترین آرا شدند.
 

کد مطلب 1601540

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