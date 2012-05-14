به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی فردوسی و شاهنامه، عصر دیروز یکشنبه 24 اردیبهشت با حضور محمد جعفری قنواتی، محمدرضا یوسفی، فرزانه اخوت و شهروز توکل در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد.
جعفری قنواتی در ابتدای سخنانش در این برنامه گفت: متاسفانه به دلیل ترجمه ادبیات عامیانه از عبارت ادبیات فولکلوریک، همه فکر میکنند این نوع ادبی، عامیانه است و از اهمیت کمی برخوردار است و همیشه هم در برنامهها و نشستها، آخرین قسمت را به آن اختصاص میدهند. در برنامه امروز هم بعد از بحث خانم اخوت، ابتدا به سینما و مستندسازی پرداخته شد. بعد به ادبیات معاصر و آخر هم نوبت ادبیات عامه و ما شد. البته به این مهم اشاره کنم که نقش زنان در ادبیات فولکلوریک فارسی بسیار ارزنده و ارشمند است و حتی جایگاهی بالاتر از ادبیات فولکلور اروپا که امروز کعبه آمال خیلیها شده است، دارد.
این محقق ادبیات عامه در ادامه گفت: جامی در شعری که 500 سال پیش سروده است میگوید «سلطان محمود رفت و فقط یک افسانه از او به جا ماند که همان افسانهای است که قدر فردوسی را ندانست. اما ببینید که از فردوسی چه مانده است.» شاید صد سال بیشتر از مرگ فردوسی نگذشته بود که افسانههای فردوسی بین مردم ساخته و پخش شد. مثلا در تاریخ سیستان آمده است که وقتی فردوسی شاهنامه را برای سلطان محمود غزنوی خواند، سلطان به او گفت تمام شاهنامه، رستم است و در لشگر من هزاران رستم پیدا میشود. فردوسی هم در پاسخ گفت: لشگر شما را نمیدانم ولی خدا یک رستم بیشتر خلق نکرده است.
وی افزود: یا مثلا عطار افسانهای درباره فردوسی دارد که شیخالاسلام طوس، اجازه نداد او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و بر او نماز هم نخواند چون او رافضی یا شیعه مذهب بود. عطار در این زمینه شعر زیبایی دارد. 200 سال پس از مرگ فردوسی، شعر او را در چین پیدا کردند.
قنواتی گفت: شاهنامه علاوه بر این مسائل، به اشکال و صورتهای دیگری هم بین مردم ایران و فارسیزبانان نشر دارد. یکی از این صورتها، قصههای کوتاه شب است که در خانوادهها گفته میشود. استاد ما انجوی شیرازی در 3 جلد تعدادی از این افسانهها و قصهها را جمعآوری کرده است. تاثیر دیگر روی حماسههای ادب عامه فارسی بود. به عنوان مثال حماسههای مذهبی یا کتابهایی چون دارابنامه، مختارنامه، حمله حیدری و ... که مثلا حمله حیدری باذل مشهدی کاملا در وزن شاهنامه سروده شده است.
این محقق ادامه داد: بخش دیگر تاثیرگذاری شاهنامه در جامعه ما، اسمهایی است که بر کودکانمان میگذاریم و صورت دیگر تاثیرگذاری این کتاب، در نقاشیهای قهوهخانهای ماست. اما مهمترین تاثیر شاهنامه، روی هنر نقالی ما بوده است که در آن روایتی از شاهنامه ارائه میشود که عمدتا در شاهنامه وجود ندارد. تمام منظومههای حماسی ادبیات ما، با عنوان شاهنامه نقالی میشوند. اما آنچه نقل میشود، روایتش با روایت شاهنامه تفاوت دارد. برخی فکر میکنند این نقلها ساخته ذهن نقالها هستند اما این اشتباه است. همه نقالها، نقل رستم و سهراب را تقریبا شبیه به هم میگویند اما بخشهای زیادی از نقلهایشان در شاهنامه نیست بلکه در دیگر کتابهای حماسی ما وجود دارد.
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