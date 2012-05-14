تداوم ساخت مسکن مهر در سال 92/شرایط مسکن مهر ویژه در تهران

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن مهر در سال آینده اظهار داشت: امسال یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر افتتاح می شود که 100 هزار واحد آن در روستاها، 120 هزار واحد در بافت فرسوده، 180 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر، 100 هزار واحد در شهرهای جدید و 600 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر ساخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سال آینده هم ساخت مسکن مهر ادامه پیدا می کند، بیان کرد: در سال آینده 800 هزار واحد مسکن مهر برنامه ریزی شده است که امسال ساخت آن شروع شده و سال آینده به مرحله نازک کاری می رسند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم در سال آینده 800 هزار واحد مسکن شهری و روستایی را قبل از پایان دولت دهم به پایان برسانیم اما اگر پروژه ای را امسال شروع کنیم به 6 ماه ابتدای سال 92 نمی رسد.

نیکزاد در خصوص ساخت مسکن ویژه در شهر تهران، اظهار داشت: به طور حتم این واحدها قیمت بیشتری نسبت به مسکن مهر دارند و شرط اصلی متقاضیان هم اینست که نباید از تسهیلات دولتی استفاده کرده باشند اما سایر شرایط پس از بررسی‌های انجام گرفته به اطلاع مردم می رسد.

به گزارش مهر، اجرای این پروژه به زودی از محله های تهرانپارس و تهرانسر آغاز می شود و در فاز اول 10 هزار واحد مسکونی در این محله ها از سوی انبوه سازان ساخته خواهد شد که می تواند نیاز عمده به مسکن را در شهر تهران برطرف کند.

مساحت زمینی که در تهرانسر در نظرگرفته شده 70 هکتار و در تهرانپارس حدود 6 هکتار است. در حال حاضر فراخوانی برای ساخت این واحدها داده شده و مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام آمادگی کرده است که با پیمانکاران سطح یک و ارشد برای ساخت مسکن مهر در شهر تهران همکاری کند و به نظر می رسد که انبوه سازان این پروژه انتخاب شده اند.

تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای مسکن مهر در شهر تهران 25 میلیون تومان وام صنعتی سازی است که با توجه به قیمت بالای این واحدها احتمال افزایش تسهیلات وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر مشغول بررسی قیمت تسهیلات این واحدها است.

علاوه بر محله های تهرانپارس و تهرانسر، این واحدها در شهر جدید پردیس و چیتگر هم ساخته خواهد شد تا بتواند قیمت مسکن در شهر تهران را تحت تاثیر قرارداده و کنترل کند.