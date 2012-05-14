جایگاه والیبال کردستان در عرصه های ملی خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در انتخابات هیئت والیبال استان کردستان اظهار داشت: با توجه به پتانسیل بالای ورزشکاران و موقعیت جغرافیایی انتظار بیشتری از والیبال استان کردستان وجود دارد که به عرصه های ملی ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: در استان کردستان نیاز به آدمی فعال، جوان با اندیشه های نو برای مدیریت والیبال یک امر ضروری است تا زمینه برای تحول در رشته ورزشی والیبال را در این استان فراهم کند.

رئیس فدراسیون والیبال کشور بیان کرد: بعد از انتخاب رئیس هیئت والیبال استعدادیابی در تمامی نقاط ورزش استان باید در اولویت کاری قرار گیرد و انتظار می رود که اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در این زمینه هیئت را مورد حمایت جدی قرار دهد.

داورزنی با اشاره به اینکه دیده شدن و فراهم کردن بستر مناسب برای تمامی ورزشکاران مستعد در مناطق محروم یک ضرورت جدی است، گفت: در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران تیم ملی کشور از مناطق محروم هستند که این نشان دهنده نبود تبعیض در این رشته ورزشی است.

وی یادآور شد: هئیت های استانی بازوهای اجرایی فدراسیون هستند که باید در بخش بازیکن، مربی و داور نیروهای مستعد و توانمندی را به تیم ملی کشور معرفی کنند تا مایه درخشش هرچه بیشتر این رشته ورزشی پرطرفدار در سطح جهان باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه این انتخابات مورد تائید اعضای مجمع واقع نشد سرپرستی هیئت والیبال استان به محمد رئوف خوش کیفی سرپرست سابق داده می شود تا نامزد مناسب برای ریاست این پست مشخص شود و مجمع در آینده دوباره تشکیل شود.

مجمع انتخابات هیئت والیبال استان کردستان در حالی برگزار شد که تنها کاندیدای این رشته ورزشی از 13 رای توانست تنها پنج رای را کسب کند و مورد تائید اعضای مجمع برای کسب صندلی ریاست هیئت قرار نگرفت.